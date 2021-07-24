بتكلفة وصلت إلى 1.8مليار جنيه ..الانتهاء من 80% من تطوير مثلث ماسبيرو .. وطرح محلات ووحدات استثمارية نهاية العام

المجتمعات العمرانية تستعد لطرح وحدات ومحال مثلث ماسبيرو للجمهور:

الانتهاء من 80% من تطوير مثلث ماسبيروبتكلفة وصلت إلى 1.8مليار جنية

طرح محلات ووحدات استثمارية نهاية العام

عقد الملكية القديم شرط للسكن البديل والتقسيط على 30 عام

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح وحدات ومحال مثلث ماسبيرو، الاستثمارية للجمهور، وذلك تزامناً مع الانتهاء من المرحلة الأولى "الإنشاءات الخرسانية" لـ 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو، كما يتم تشطيب الوحدات السكنية والإدارية، بالإضافة إلى انه تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين فى العودة وعددها 936 وحدة، والانتهاء من إنشاء البرج السكنى الاستثمارى ويضم 134 وحدة سكنية، والانتهاء من البرج الإدارى، ويتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

كما يتم تنفيذ مشروع على الكورنيش بواقع 3 أبراج وتتكون من 534 وحدة ويبلغ ارتفاعها 30 دورا، كما تم بناء 2 برج، فندقي وسكني إداري على شارع الجلاء، يتكون من 16 دور و5 بوديوم و 2 جراج.



ومن جانبه قال المهندس نسيم سليم ، مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو ، إنه تم إزالة عدد كبير من العمارات والعشوائيات ، ومتبقي عدد قليل من المباني سيتم إزالتها ، معقبا : " لن يتم الإبقاء سوى على مبنى الإذاعة والتلفزيون وكل ماهو ملك للدولة أو أماكن أثرية ".

وأشار مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو، خلال تصريحات له، إلى أنه جاري العمل على مشروع أخر وهو " أبراج النيل ماسبيرو " ، والمطلة على الكورنيش ، وهم عبارة عن 3 أبراج ، بارتفاع 30 دور ، وبعدد وحدات يتخطى 500 وحدة ، إلى جانب مشروع انشاء برج فندقي ، وبرج سكني إداري ، مطل على شارع الجلاء، مؤكداً أنه من اشتراطات امتلاك وحدة جديدة بالسكن البديل، هي وجود عقد ملكية للسكن القديم بالمنطقة ، ويتم من خلال العقد تحديد المساحة الجديدة التي يستحقها المواطن.

ولفت إلى أن هناك مساحات مختلفة بـ الوحدات ، وتحددها محافظة القاهرة ، من خلال لجان مختصة حددت قيمة التعويض لكل شخص والذى يعد كمقدم للوحدة الكسنية ، ويتم تقسيط ثمن الوحدة الجديدة على أقساط شهرية ، لمدة 30 عاما، مؤكداً أن الوحدات ستكون تشيطب كامل.



وقال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، إن مشروع تطوير مثلث وصل نسبة الانتهاء منها إلى 80 % ، ونعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من المشروع مع نهاية العام .



وأضاف خالد صديق ، خلال تصريحات له أن تكلفة تطوير مثلث ماسبيرو وصلت إلى 1.8مليار جنية ومساحة المنطقة المطورة وصلت إلى 40 فدان ونهتم بعودة الأهالي إلى مساكنهم بعد تطويرها .



وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأيام الماضية اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعى تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، و"منطقة سور مجرى العيون"، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.



وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال التطوير بهذين المشروعين، مؤكداً أن الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تهدف من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المختلفة على مستوى الجمهورية، وخاصة مشروعات تطوير القاهرة، إلى توفير مساكن حضارية تليق بالمواطن المصرى بديلاً عن المناطق داهمة الخطورة، كما تهدف أيضاً إلى تطوير وتحسين المظهر الحضارى لتلك المناطق.



واستعرض الموقف التنفيذى لمشروع الأبراج الجارى تنفيذه بمنطقة ماسبيرو، و يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا، ويجرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للأبراج، كما يتم تنفيذ أعمال التشطيبات.



جدير بالذكر أن مشروعات الأبراج الجارى تنفيذه بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنياً بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا، ويجرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للأبراج، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات.