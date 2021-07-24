9 أنواع لـ البعثات بقانون المنح الجديد.. تعرف عليها

قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، أحد أبرز القوانين التى تهدف إلى التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما فى ذلك الابتعاث فى المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد او البرامج التدريبية أو الدراسية.

وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات، أو اتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كافة العاملين بالدولة أيا كانت طريقة شغلهم لوظائف ( تعيين - تعاقد )، وتطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.

وضع القانون الصادر برقم 149 لسنة 2020 ، أنوعا مختلفة للبعثات ، والتى جاءت وفقا للآتي:

أنواع البعثات

تنقسم البعثات إلى :

- بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

- بعثة خارجية للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

- بعثة إشراف مشترك.

- مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة أو ما يعادلها.

- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراة أو ما يعادلها.

- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها.

- جمع المادة العلمية.

- قضاء شهر أو فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى.

- أى نوع من انواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة.