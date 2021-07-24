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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ثورة يوليو شاهد على أن الجيش والشعب يد واحدة

النائب أحمد دياب،
النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

هنأ النائب، أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، الرئيس السيسي بالذكرى الـ 69 لثورة 23  يوليو المجيدة، مؤكدا أن هذه الثورة أحدثت تغييرا جذريا فى تاريخ الدولة المصرية الحديثة .

 

وأكد" دياب" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن ثورة يوليو ستظل دائما وأبدا، شاهد من شواهد التاريخ على أن الجيش والشعب يد واحدة ، وعزتهم وكرامتهم الأساس ،مشيرا إلى  أن ثورة 23 يوليو نقطة تحول جوهرية في التاريخ المصرى وستظل حية في وجدان كل الأجيال ، تذكرنا بأن مصر ‏قد ملكت إرادتها بما حققته من انجازات عظيمة وما أجرته من تحولات جذرية في جميع جوانب الحياة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية ، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة أبية كريمة.

 

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«الطاقة والبيئة» بالنواب: ثورة 23 يوليو ملحمة وطنية أرست مبادئ الحرية والعدالة

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برلماني: ثورة 23 يوليو بداية لعصر النهضة وأرست العدل وقضت على الفساد

وأوضح عضو الشيوخ أن ثورة 23 يوليو كانت البداية لعصر النهضة والازدهار ، حيث عملت على إرساء العدل والمساواة والتخلص من الظلم وتحقيق تنمية صناعية وزراعية، وقضت على الملكية والفساد والإقطاع، بجانب أنها كانت نواة حقيقية لتحقيق الحرية للشعب المصري لينعم بحياة آمنة و كريمة.

 

 

مجلس الشيوخ الرئيس السيسي ثوره 23 يوليو الجيش الإقطاع

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