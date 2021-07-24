عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة أخبار البلد .. أزمة ياسمين عبد العزيز خطأ أم إهمال طبي .. وثورة يوليو سنوات الأمل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشر قسم أخبار البلد، خلال الفترة المسائية الماضية، عددا من الأخبار المهمة والأحداث، نستعرضها في السطور التالية:

 

مصر للطيران وثورة يوليو.. سنوات الأمل وطفرة الانفتاح نحو أجواء الغرب

 

عام ثورة يوليو 1952، هو التاريخ الذي يحكي الكثير أيضاً عن مرحلة من المراحل التي عاصرتها الناقل الوطني مصر للطيران، بل إنه بمثابة عام الإنطلاقه للشركة الوطنية، الذي وسعت خلاله خطوطها شبكتها الجوية وزادت من أسطول طيرانها الخاص.

 

تحت شعار مصر بتتكلم حرفي.. 250 منتجًا حرفيًا يشاركون في معرض ديارنا

 

تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، تطلق وزارة التضامن بعد غد الأحد الموافق ٢٥ يوليو معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

 

أسعار البنزين الجديدة.. عقوبات رادعة لمخالفي تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي

 

أثار قرار إعلان أسعار البنزين الجديدة في مصر موجة من التساؤلات بين جموع المواطنين في القاهرة والمحافظات بشأن تأثير الزيادة الجديدة في أسعار البنزين على تسعيرة ركوب النقل العام والتاكسي والسيارات.

 

مجلهاش تسمم.. ياسمين عبد العزيز تعاني تشنج القولون| تفاصيل

 

في أحدث تطورات حالة النجمة ياسمين عبد العزيز،  تقوم لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للأطباء، بالتحقيق مع  الأطباء المشاهير، وذلك بناء على الشكاوى المُقدمة، وبالإضافة إلى الإفصاح عن الحالة الصحية للمرضى، وأنه لا يوجد تفرقة بين عضو مشهور أو غير مشهور، وأن الطبيب طالما عضو بالنقابة فهو تحت طائلة لائحة آداب المهنة، و تطبق بحذافيرها عليه.

 

القومي للمرأة: أمنياتنا بالتوفيق لـ فتيات مصر في أولمبياد طوكيو

 

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الأمنيات بالتوفيق لبعثة فتيات مصر المشاركات فى دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الجارى حتى 8 أغسطس المقبل.

 

أزمة ياسمين عبد العزيز خطأ أم إهمال طبي.. مطالبات بقانون المسؤولية الطبية

 

تصدرت أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث والسوشيال ميديا بعد دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية و تعرضها لمضاعفات خطيرة، جعلها حديث الرأي العام خلال الأيام الماضية وقبل بدء عيد الأضحى مباشرة.

السيسي : ثورة 23 يوليو دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري

 

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة…التفاصيل  هنا

 

السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية

 

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. التفاصيل هنا

القومي للطفولة يمنع زواج طفلتين في الإسكندرية والغربية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط حالتي زواج طفلتين لما تبلغا ستة عشر عاماً، الأولي من محافظة البحيرة، وتقيم وأسرتها بمحافظة الإسكندرية بحي شرق، والثانية بمحافظة الغربية بمركز زفتي…التفاصيل هنا


وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

 

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية  ، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار..التفاصيل  هنا

 

انخفاض الحرارة والرطوبة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة، حيث يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد….التفاصيل  هنا

السيسي يداعب طفلة خلال حديثه مع والدها: بتذاكري وتاكلي كويس ولا لأ..شاهد


داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي طفلة خلال جولته بالدراجة في مدينة العلمين الجديدة، عندما كان يتحدث مع والدها، قائلا لها "بتذاكري وتاكلي كويس ولا لأ".

وكان الرئيس السيسي قد تجول في شوارع مدينة العلمين الجديدة فجرًا بالدراجة، وخلال الجولة دار  أيضا حديث بين الرئيس السيسي وعسكري مرور من محافظة المنوفية..التفاصيل  هنا

وزيرة البيئة: 113 محطة لرصد ملوثات الهواء على مستوى الجمهورية

 

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تركيب محطتي الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط واحدة بمركز الإغاثة بحي الصداقة بمحيط منطقة كيما بمحافظة اسوان، والأخرى بمقر كلية العلوم جامعة الفيوم، وذلك استكمالاً لأعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية …التفاصيل هنا
 

الساحل الشمالي مصر التضامن مصر للطيران ياسمين عبد العزيز

موضوعات متعلقة

أزمة ياسمين عبد العزيز خطأ أم إهمال طبي.. مطالبات بقانون المسؤولية الطبية

مجلهاش تسمم.. ياسمين عبد العزيز تعاني تشنج القولون| تفاصيل

الصحة: تسجيل 44 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 5 حالات وفاة

بعد إشادة رئيس تونس.. الصحة: قمنا بخطوات استباقية لمواجهة كورونا

الرعاية الصحية: وصول 2 ميكروسكوب جراحي بتكنولوجيا عالمية لمستشفى الرمد ببورسعيد

الصحة: تسجيل 49 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 8 حالات وفاة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يهنئ شعب مصر بـ عيد الأضحى المبارك|فيديو

الصحة: فرق تواصل مجتمعي بالقرى السياحية لتقديم التوعية الصحية للمترددين

ترشيحاتنا

نقابة المهن الموسيقية: إيمان البحر درويش مازال عضوا بجمعيتها العمومية

تأثير مدة مكوث المريض في المستشفى على حالته الصحية والنفسية.. استشاري يوضح

نشرة أخبار الحوادث.. علاقة غير شرعية وتجارة آثار وجثة سيدة متحللة بالقاهرة الجديدة

حكم نسيان طواف الوداع بعد انتهاء الحج .. دار الإفتاء ترد

مزايا جديدة يجلبها نظام آبل الجديد iOS 15 لهواتف آيفون

سوبارو تكشف النقاب عن BRZ موديل 2022 .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

زواج طفل بعمر الـ11 عاما في العراق يثير جدلاً واسعاً..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

شاهد.. اعتداء أصحاب محل كباب بوحشية على زبون وسط الطريق

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

فيديو

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. موافق إنسانية لـ السيسي في العلمين

فيديو جراف.. انجازات متواصلة.. نور الشربيني وعلى فرج أبطال شيكاغو للإسكواش

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ