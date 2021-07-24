نشرة أخبار البلد .. أزمة ياسمين عبد العزيز خطأ أم إهمال طبي .. وثورة يوليو سنوات الأمل

نشر قسم أخبار البلد، خلال الفترة المسائية الماضية، عددا من الأخبار المهمة والأحداث، نستعرضها في السطور التالية:

عام ثورة يوليو 1952، هو التاريخ الذي يحكي الكثير أيضاً عن مرحلة من المراحل التي عاصرتها الناقل الوطني مصر للطيران، بل إنه بمثابة عام الإنطلاقه للشركة الوطنية، الذي وسعت خلاله خطوطها شبكتها الجوية وزادت من أسطول طيرانها الخاص.

تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، تطلق وزارة التضامن بعد غد الأحد الموافق ٢٥ يوليو معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

أثار قرار إعلان أسعار البنزين الجديدة في مصر موجة من التساؤلات بين جموع المواطنين في القاهرة والمحافظات بشأن تأثير الزيادة الجديدة في أسعار البنزين على تسعيرة ركوب النقل العام والتاكسي والسيارات.

في أحدث تطورات حالة النجمة ياسمين عبد العزيز، تقوم لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للأطباء، بالتحقيق مع الأطباء المشاهير، وذلك بناء على الشكاوى المُقدمة، وبالإضافة إلى الإفصاح عن الحالة الصحية للمرضى، وأنه لا يوجد تفرقة بين عضو مشهور أو غير مشهور، وأن الطبيب طالما عضو بالنقابة فهو تحت طائلة لائحة آداب المهنة، و تطبق بحذافيرها عليه.

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الأمنيات بالتوفيق لبعثة فتيات مصر المشاركات فى دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الجارى حتى 8 أغسطس المقبل.

تصدرت أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث والسوشيال ميديا بعد دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية و تعرضها لمضاعفات خطيرة، جعلها حديث الرأي العام خلال الأيام الماضية وقبل بدء عيد الأضحى مباشرة.

السيسي : ثورة 23 يوليو دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة…التفاصيل هنا

السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. التفاصيل هنا

القومي للطفولة يمنع زواج طفلتين في الإسكندرية والغربية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط حالتي زواج طفلتين لما تبلغا ستة عشر عاماً، الأولي من محافظة البحيرة، وتقيم وأسرتها بمحافظة الإسكندرية بحي شرق، والثانية بمحافظة الغربية بمركز زفتي…التفاصيل هنا



وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية ، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار..التفاصيل هنا

انخفاض الحرارة والرطوبة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة، حيث يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد….التفاصيل هنا

السيسي يداعب طفلة خلال حديثه مع والدها: بتذاكري وتاكلي كويس ولا لأ..شاهد



داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي طفلة خلال جولته بالدراجة في مدينة العلمين الجديدة، عندما كان يتحدث مع والدها، قائلا لها "بتذاكري وتاكلي كويس ولا لأ".

وكان الرئيس السيسي قد تجول في شوارع مدينة العلمين الجديدة فجرًا بالدراجة، وخلال الجولة دار أيضا حديث بين الرئيس السيسي وعسكري مرور من محافظة المنوفية..التفاصيل هنا

وزيرة البيئة: 113 محطة لرصد ملوثات الهواء على مستوى الجمهورية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تركيب محطتي الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط واحدة بمركز الإغاثة بحي الصداقة بمحيط منطقة كيما بمحافظة اسوان، والأخرى بمقر كلية العلوم جامعة الفيوم، وذلك استكمالاً لأعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية …التفاصيل هنا

