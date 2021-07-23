عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطأ أم إهمال طبي.. الأطباء تطالب بقانون المسؤولية الطبية

الفرق بين الخطأ و
الفرق بين الخطأ و لإهمال طبي

يطالب جمع الأطباء تطبيق قانون المسؤوليه الطبية، الذي من أهم بنوده التفرقه بين الاهمال والخطأ الطبي، لبيت في العمليات الخاطئة والاضرار الناجمة عن تلك العمليات الجراحية التي تؤدي الي مفارقة الحياة، دون تحديد المسؤول عن تلك الحالة.

تفعيل قانون المسئولية الطبية 

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن اول الملفات التي تعمل عليها النقابة، تقديم قانون لمجلس النواب لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، وقانون المسؤولية الطبية.

واكد الزيات، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان القانون سيعاقب كل من يحاول الاعتداء علي الاطباء اثناء عملهم، او التخريب في المنشآت الطبيه، كالدول المجاورة.

واوضح عضو المجلس، ان العقوبة يجب ان تكون جنائية لا يجوز التصالح فيها، كالسجن المشدد لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالاضافه الي غرامة مالية كبيرة.

واشار الزيات، ان الطبيب ليس له ذنب في نقص إمكانيات بعض المستشفيات، أو قلة أعداد أسرة العناية المركزة، وحضانات الأطفال، مضيفا ان هذه المشكلات من اهم الأسباب الاساسية في وقوع الاعتداءات علي الطاقم الطبي.

تفعيل قانون المسئولية الطبية 

يجب تحسين أوضاع الأطباء بصفة عامة


وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء السابق، إنه يجب تحسين أوضاع الأطباء بصفة عامة، مضيفًا أن المقابل المادي ضعيف، ولا يجب ألا يقتصر فقط على بدل العدوى المكون من 19 جنيهًا، مطالبا برفعه من 2000 إلي 3 آلاف جنيه حسب طبيعة العمل.

وطالب أمين الصندوق، في تصريحات لـ "صدي البلد"، بضرورة رفع البدلات والحوافز والكادر الذي يرفع أساسي المرتب، وتحسين بيئة العمل من حيث التجهيزات بالمستشفيات، وتوفير المستهلكات، وحماية الفريق الطبي.

كما شدد أمين الصندوق، على أهمية الاهتمام بتدريب وتعليم الأطباء، وتحمل جهة العمل لـ مصروفات الدراسات العليا، وذلك طبقا لقانون 14 لسنة 2014 ورغم مرور 6 سنوات على صدوره لم ينفذ.

وأضاف عبدالحميد، أنه يجب تفعيل قانون المسئولية الطبية الموجود فى البرلمان أكثر من 4 سنوات، بالإضافة إلى قانون العقوبات، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الإعلام فى تصدير نفس الصورة الحالية للأطباء وليس مثل السابق.

الفرق بين الخطأ و لإهمال طبي


الفرق بين الخطأ و لإهمال طبي

 

وقالت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابه العامه للاطباء السابق، ان أغلبنا للأسف إعتاد أن يعتبر النتيجة السيئة لاي تدخل طبي "خطأ طبي" يستحق المهاجمة و التشهير، إلى أن يثبت العكس و هذا الكلام خطأ علمي فادح.

واضافت مينا، ان النتيجة السيئة لأي تدخل طبي أو جراحي لها احتمالات ثلاثة:-

 المضاعفات .. و لكل مضاعفة احتمالات بنسب معينة لكل تدخل طبي ..و المضاعفات لها علاقة بعوامل عدة تخص حالة المريض الصحية و النفسية ، و مكان و إمكانيات إجراء الجراحة أو التدخل الطبي .

 الخطأ الطبي .. و هو النتيجة السيئة نتيجة خطأ وقع فيه الطبيب "سهوا" أو "عفوا" رغم محاولته تقديم الخدمة الطبية تبعا للأسس العلمية المعروفة.

 الإهمال الطبي .. و هو النتيجة السيئة نتيجة إهمال الطبيب أو تجاهله بذل الجهد تبعا للقواعد العلمية المعروفة .

و اوضحت ان التفريق بين الحالات الثلاثة يحتاج توافر معلومات دقيقة ، و فهم علمي لنوع التدخل الطبي الذي تم ، و الأسس العلمية المفترضة لهذا التدخل ، و للتاريخ المرضي لكل مريضة .

واشارت، ان لا يمكن و لا يصح أن تبدأ حملة واسعة عن "الأخطاء الطبية" قبل أن يتم تدقيق الموضوع بشكل علمي .

واضافت مينا، ان لكل هذا تقدمت نقابة الأطباء منذ أكثر من 4 سنوات بمشروع قانون لمجلس النواب حول "المسئولية الطبية"، من أهم بنود هذا القانون وجود "لجنة تقرير المسئولية الطبية" و هي لجنة يشارك فيها ممثل للمجتمع المدني مع ممثل للقضاء بجانب ممثل الرأي العلمي و ممثل الطب الشرعي " حتى تكون هناك جهة محايدة تمثل كل جوانب الموضوع، لتبحثه بدقة قبل اطلاق الاحكام عن "إهمال الأطباء" أو "الأخطاء الطبية"، علما بأن "الخطأ" و "الإهمال" حالتان مختلفان تماما، و التعامل القانوني معهما مختلف تماما في أي مكان في العالم عنده اسس علمية لمحاسبة الأطباء.

و للأسف مازال هذا القانون الذي يضمن محاسبة علمية منصفة للطبيب و حفاظا على حقوق المريض، مازال هذا القانون حبيسا للأدراج لأكثر من 4 سنوات.

الأطباء الاهمال والخطأ الطبي العمليات الجراحية المسئولية الطبية مجلس النواب

موضوعات متعلقة

مجلهاش تسمم.. ياسمين عبد العزيز تعاني تشنج القولون| تفاصيل

الصحة: تسجيل 44 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 5 حالات وفاة

بعد إشادة رئيس تونس.. الصحة: قمنا بخطوات استباقية لمواجهة كورونا

الرعاية الصحية: وصول 2 ميكروسكوب جراحي بتكنولوجيا عالمية لمستشفى الرمد ببورسعيد

الصحة: تسجيل 49 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 8 حالات وفاة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يهنئ شعب مصر بـ عيد الأضحى المبارك|فيديو

الصحة: فرق تواصل مجتمعي بالقرى السياحية لتقديم التوعية الصحية للمترددين

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 53 ألف مواطن بالمدن الساحلية بمحافظة مطروح

ترشيحاتنا

ثورة 23 يوليو ..المصريون يحكمون بلادهم للمرة الاولى بعد 2500 عاما

موسيماني يفجر مفاجأة مدوية.. 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

بعد أوبل كورسا.. أشهر 5 سيارات هاتشباك في مصر.. صور

التنمية المحلية توضح تعريفة المواصلات بعد زيادة البنزين الجديدة.. فيديو

خطأ أم إهمال طبي.. الأطباء تطالب بقانون المسؤولية الطبية

بسعر 1400 جنيه.. لافا الهندية تطلق هاتف Lava Z2s بـ أندرويد جو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

المخرجة بتول عرفة لـ إيمان البحر درويش: دا اسمه جهل وسوء أدب

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

الحلاوة مش كل حاجة.. منة فضالي: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة| فيديو

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ