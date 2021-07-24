مذيعي "بيت للكل" يقدمون قصيدة العزة والصمود فلسطين على الهواء.. فيديو

قدم مذيعي برنامج "بيت للكل"، قصيدة العزة والصمود "فلسطين"، من أرض الأنبياء والمعجزات.

وقالت الإعلامية "شافكي المنيري"،: "أهلا بيكم في حلقة مختلفة وخاصة من أرض الأنبياء والمعجزات، من مهد كل الديانات ونبع الحضارات، من قصيدة العزةوالصمود من فلسطين".

وقال الناشط السياسي الفلسطيني كايد ميعاري، إن فلسطين ليست وحيدة ولا معزولة عن العالم العربي أو الإسلامي.

وأضاف "ميعاري"، خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل"، المُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"،: "الشباب الفلسطيني لديه سمات جينيةمليئة بالتحدي والمثابرة"، مردفا: "الشباب الفلسطيني يعيش يومه دون منغصات الاحتلال أو المنغصات الاقتصادية أو السياسية التيتعيشها البلاد".

وأشار: "التحدي الرئيسي للشباب الفلسطيني هو أن نعيش اليوم العادي دون المرور على منغصات الاحتلال الغاشم"، مؤكدا: "التحدي اليومي هو أن يعيش يوميه مثلما يعيش الشباب العادي يومه".

مشيدا بمحتوى البرنامج| الرئيس الفلسطيني يستقبل فريق عمل "بيت للكل" المصري

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، فريق عمل برنامج بيت للكل خلال قيامهم بتصوير حلقات من داخل الأراضيالفلسطينية.

أشاد الرئيس أبو مازن ببرنامج بيت للكل، مؤكدا أنه أحدث صدى كبيرا لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز ومناقشتهلقضايا وموضوعات تشغل الرأي العام العربي بمهنية واحترافية ، كما يعد البرنامج أحد الأدوات الإعلامية العربية للتصدي للشائعاتوالأكاذيب المضللة وتجربه ناجحة في التعاون والإنتاج العربي المشترك.

ويقوم فريق عمل البرنامج بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية لرصد مظاهر احتفال الشعب الفلسطيني بعيد الأضحىالمبارك ، وأيضا فى إطار تقديم المساندة الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.