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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة العيد تحصد أرواح المواطنين في الإسكندرية.. غرق 4 شباب وانتشال جثة واحدة

رفع الرايات الحمراء
رفع الرايات الحمراء بشواطئ الاسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية أربع حالات غرق أمس الجمعة، أثناء نزولهم في مياه البحر، بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وقال الكابتن إيهاب المالحي، من مجموعة غواصين الخير، إن شاطئ الزراعيين بالنخيل غرب الإسكندرية، شهد غرق شاب يدعى طارق ايمن عنده ١٧ سنه من طنطا، وشهد شاطئ الفنار المميز، المجاور لشاطئ أبوهيف، غرق شاب يدعى علي عادل سعد موسى، وظهر جثمانه على الشاطئ بعد ساعات من غرقه.

 

وأضاف أن أحد شواطئ الساحل الشمالي في الكيلو 46 غرق شاب اسمه كريم سليم حسن عبداللطيف، بينما غرق شاب يدعى بهاء، 23 سنة، في شاطئ النخيل.

 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، إخطار بغرق عدد من الشباب في حوادث متفرقة بشواطئ المحافظة، وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين بالإسكندرية للبحث عن الغرقي في مياه البحر.

 

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يذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة ووكيل الوزارة، قررت رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية نظرًا لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وتحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر.

وفي بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أكدت الإدارة على تواجد عمال ابراج المراقبة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين علي الشواطئ. وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمعدات الجيت سكى للمساعدة في عمليات الانقاذ السريع والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الاماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.

وأهابت محافظة الاسكندرية بالرواد الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

وشهدت بوابات شواطئ الاسكندرية التي يبلغ عددها 66 شاطئ، صباح اليوم الجمعة، زحام شديد من قبل المصطافين القادمين من المحافظات المجاورة، وذلك بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وامتلأت شواطئ الإسكندرية بالمصطافين، وسط إجراءات احترازية مشددة، ومتابعة مستمرة من المفتشين والمراقبين على شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي.

وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي.

الاسكندرية الساحل الشمالي محافظة الاسكندرية يوم الجمعة شاطئ النخيل غرق شباب

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