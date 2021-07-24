أسعار الذهب والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 24-7-2021

عرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد "، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب فى الأسواق اليوم السبت 24-7- 2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 903 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 790 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 677 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6302 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.50 جنيه للبيع و18.36 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.51 جنيه للبيع و21.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.26 جنيه للبيع 49.27 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

