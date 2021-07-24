عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تفاقم الأزمة وانهيار المنظومة الصحية| تونس تسجل زيادة قياسية بأعداد وفيات كورونا

أرشيفية - تونس
أرشيفية - تونس

تعاني تونس من أزمة صحية جسيمة منذ عدة أشهر، بعد انهيار منظومتها الصحية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة التونسية خلال الشهر الماضي، مما دفع الرئاسة التونسية لإطلاق نداءات استغاثة للمجتمع الدولي للمساعدة في توفير جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمستلزمات الطبية التي تعاني تونس من نقصها.

زيادة قياسية بأعداد الوفيات

وفي ظل تلك الظروف الصحية السيئة للغاية، أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل زيادة قياسية في أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بـ فيروس كورونا "كوفيد – 19"، في مؤشر جديد لتدهور الوضع الصحي في تونس.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم السبت أنه تم تسجيل 317 حالة وفاة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وهي زيادة قياسية منذ بدء الجائحة، مضيفة أنه تم تسجيل 5624 إصابة جديدة بما يزيد من المخاوف تجاه قدرة البلاد في مكافحة الوباء.

معوقات السيطرة على الجائحة

وتعاني المنظومة الصحية التونسية من عدة أزمات، أقيل على إثرها وزير الصحة التونسي الأسبوع الماضي وعين وزير الشؤون الإجتماعية وزيرا للصحة بشكل مؤقت، بينما تولي الجيش إدارة زمام الجائحة، وأثرت عدة أزمات سلبا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، أبرزها امتلاء الوحدات الصحية والمستشفيات عن آخرها، ونقص إمدادات الأكسجين، إلى جانب تكدس المواطنين على مراكز التطعيم، وسير تلك العملية ببطء.

منظمة الصحة العالمية

من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة وفيات كورونا في تونس هي الأعلى في أفريقيا والعالم العربي، موضحة أن إجمالي عدد الإصابات في تونس منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 560 ألف إصابة، وأكثر من 18ألفا و300 حالة وفاة، من إجمالي 11.6 مليون نسمة عدد سكان تونس.

وفي ظل التداعيات الخطيرة، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الجيش التونسي بتولي إدارة السيطرة على جائحة كورونا في البلاد.

تونس تتألم.. كورونا يشل حركة البلاد والجيش يتدخل لإدارة الأزمة |خاص

سلالتا ألفا البريطانية ودلتا الهندية

وتتميز الموجة الحالية في تونس بانتشار سلالتي "ألفا" البريطانية و"دلتا" الهندية في معظم محافظات الجمهورية التونسية، مما أدى إلى ارتفاع حالات الوفاة إلى أكثر من 100 حالة في اليوم، ومن المتوقع أن تتجاوز حالات الوفاة 300 حالة في اليوم بنهاية شهر يوليو الجارى.

وضع وبائي متأزم

وفي هذا الصدد قال النائب البرلماني التونسي مبروك كورشيد، إن الوضع الوبائي في تونس في تأزم مستمر، مشيرا إلى وجود أزمة نقص أنابيب الأكسجين بمستشفيات العزل، كما توجد كميات محدودة جدا هي التي تصل إلى المستشفيات.

وأوضح أن وزارة الصحة التونسية ارتكبت خطأ عندما أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن تلقي اللقاحات بشكل حر لكل الشباب الذين تخطت أعمارهم الـ 18 عاما، وذلك بدون الإعداد الجيد والتحضير لأي تكدس يمكن أن يتسبب فيه هذا القرار خاصة في ظل الوضع الوبائي الخطير.

كانت قد أرسلت بعض الدول الأوروبية والعربية  العديد من المساعدات الطبية لـ تونس، وما يزيد عن 3 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد – 19"، لمساعدتها في التصدي للانتشار السريع للفيروس.

تونس كورونا وزارة الصحة التونسية فيروس كورونا كوفيد – 19

ترشيحاتنا

سنرى تُحف معمارية.. نقيب الأشراف يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد تطوير أضرحة آل البيت

طلاب الثانوية العامة: امتحان الفيزياء كان صعبا وخداعا .. فيديو

5 دول استحوذت على 31.4 ‎% من حجم الصادرات المصرية من حيث الأصناف.. تقرير

سفيرة مصر في أوزبكستان: زيارة الرئيس السيسي أرست أساسًا هاماً لتوطيد العلاقات

كرة اليد.. الدنمارك تكتسح اليابان بفارق 17 نقطة قبل مواجهة مصر

ما حكم تأخير صلاة العصر من أجل العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

كائن الهوهوز.. الأمن يفحص فيديوهات فتاة التيك توك وزوجها

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة قبل امتحان الفيزياء في المنوفية

ننشر أول صورة لطالبة الثانوية العامة ضحية امتحان الفيزياء بالمنوفية

إعلان إثيوبي مثير للجدل بشأن سد النهضة

معركة ضرب بالأحزمة.. حمو بيكا في مشاجرة جديدة بالساحل الشمالي ..فيديو

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان فيزياء الثانوية العامة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ