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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تايلاند تستقبل نسخة إم جى 5 الجديدة بعد طرحها فى الصين

ام جى 5
ام جى 5

أعلنت شركة إم جى الصينية عن نسختها الجديدة من السيارة ام جى 5 فى الأسواق التايلاندية تحت اسم BEYOND بعد طرحها فى السوق الصينى ، وتاتى السيارة بشكل السيارات الكوبيه ذات الاربع ابواب الرياضية ، بتصميم فريد من نوعه .

 

مواصفات BEYOND 

وتستمد السيارة إم جى 5 المسماه BEYOND فى تايلاند ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 114 حصان ، وأقصى عزم دوران 150 نيوتن متر ، ويتصل بناقل حركة CVTذي 8 سرعات .

 

وتضم السيارة BEYOND ، عدد من وسائل الامان من بينها 6 وسائد هوائية، و أنظمة دعم الفراملABS ، EBD ، EBA ، ونظام تحذير عند تغيير المسار، رصد البقعة العمياء، كاميرا 3Dتوفر رؤية محيطية، تحكم في الثبات أثناء الانعطاف، نظام مساعد عند صعود مرتفع .

اما الشكل الخارجى للسيارة فياتى بمصابيح أمامية و خلفية بإضاءة LEDبنظام تشغيل وإيقاف أوتوماتيك، و جنوط بمقاس 17 بوصة ، بالاضافة الى طرحها فى الاسواق التيلاندية بـ 6 الاوان جديدة .

اما المقصورة الداخلية للسيارة فتاتى بعجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة أوتوماتيك، ضبط مقعد السائق كهربائيًا في 6 اتجاهات، فتحة سقف،نظام تشغيل i-SMART (الخاص بسيارات إم جي فقط)، شاشة رقمية للعدادات مقاس 7 بوصة، شاشة لمس مقاس 10 بوصة ، تطبيقات الهواتف الذكية Apple CarPlay  و Android Auto، خاصية أوامر صوتية.

وياتى سعر السيارة إم جى 5 المسماه BEYOND فى تايلاند بسعر يبدأ من 559 ألف بات تايلاندي اى ما يقارب 260 الف جنيه مصرى .

شركة ام جي ام جي ام جى الصينية عن ام جي 5 BEYOND السيارات الكوبيه

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