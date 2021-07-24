بصحبة حازم امام.. أحدث ظهور لـ أمير كرارة في إحدي المدن الساحلية

حرص الفنان أمير كرارة، علي مشاركة متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر كرارة، بصحبة حازم امام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس النواب خلال قضاء إجازته الصيفية في إحدي المدن الساحلية.



يذكر أن أمير كرارة روج للجزء الثاني من فيلم كازابلانكا، بنشر مقطع من الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب أمير كرارة من خلال المشهد معلقا: "تفتكروا مين أبطال الجزء التاني".



يذكر أن فيلم كازابلانكا من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش".

وتدور أحداث الجزء الأول من فيلم كازابلانكا في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

وشارك في فيلم كازابلانكا النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف هم "مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم.