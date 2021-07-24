آخرهم نجم برشلونة السابق.. 5 صفقات نارية تزلزل ميركاتو الدوري السعودي

لم تمنع الأزمة المالية التي تعاني منها أندية الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا، مجالس إدارات الأندية، من إبرام صفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادا للموسم الجديد 2021-2022.

ويعد الدوري السعودي أحد أقوى الدوريات في آسيا والوطن العربي، من حيث جودة اللاعبين، والمنشآت، والأمور التنظيمية.

الدوري السعودي يعد أغلى دوري في آسيا والوطن العربي، حيث تبلغ قيمته التسويقية، 334 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويستعرض “ صدى البلد”: أبرز 5 صفقات في ميركاتو الدوري السعودي:

1- باولينيو

أعلن نادي أهلي جده الخميس، الماضي، البرازيلي باولينيو، ليدعم خط وسط الفريق ابتداء من الموسم المقبل.

وعلق الأهلي على انتقال اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع" تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "هنا اختار باولينيو وجهته لثلاثة مواسم".

وكان باولينيو قد أنهى عقده مع فريق قوانجتشو إيفرجراند الصيني باتفاق مشترك، في شهر يونيو الماضي، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

ولعب باولينيو للعديد من الأندية خلال مسيرته التي برز خلالها في فريق كورنثيانز، ومنه انتقل إلى توتنهام الإنجليزي ثم إلى قوانجتشو إيفرجراند، ثم إلى برشلونة الإسباني وبعد ذلك عاد للدوري الصيني مجددا.

ولم يكشف نادي أهلي جدة عن قيمة صفقة باولينيو، إلا أن تقارير صحفية، أكدت أن اللاعب البرازيلي سيحصل على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار في الموسم ، على أن يتسلم في عامه الأخير مع الأهلي مبلغا قدره 2 مليون دولار، ليصل إجمالي الصفقة إلى 9 ملايين دولار.

2- فيليب براداريتش

ودعم أهلي جدة، صفوفه على مستوى الدفاع، حيث تعاقد مع الكرواتي فيليب براداريتش، لاعب سليتا فيجو الإسباني السابق، لمدة عامين.

وسبق لـ فيليب براداريتش خوض تجربة في الخليج العربي، حيث لعب في صفوف العين الإماراتي.

فيليب براداريتش ساهم في حصول منتخب كرواتيا على المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2018.

3- موسى ماريجا

تعاقد نادي الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريجا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي قادما من بورتو البرتغالي، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات.

بدأ موسى ماريجا صاحب الـ 30 عاما، مسيرته الإحترافية في فريق أميان الفرنسي عام 2014، ثم انتقل للترجي التونسي في 2015، قبل أن يخوض تجربة مع ماريتيمو البرتغالي في 2016، ثم ذهب إعارة إلى فيتوريا جيماريش قبل ان يعود لصفوف بورتو مجددا في 2017 بعد انتهاء إعارته.

وتوج ماريجا بألقاب، الدوري البرتغالي مرتين (2018 - 2020)، وكأس البرتغال مرة واحدة 2020، وكأس السوبر البرتغالي مرة واحدة أيضًا (2020)، كما حصل على جائزة أفضل لاعب مع بورتو في عام 2018.

ووفقا للعديد من التقارير السعودية، فإن موسى ماريجا سيحصل على 5 ملايين ريال سعودي، كراتب سنوي مع الهلال.

4- تاليسكا

تعاقد نادي النصر مع اللاعب البرازيلي، أندرسون تاليسكا، لمدة 3 سنوات، قادما، من جوانجزو الصيني، في صفقة انتقال حر.

تاليسكا لعب في صفوف العديد من الاندية الأوروبية، أبرزهم، بنفيكا البرتغالي، وبشكتاش التركي.

وخاض تاليسكا 256 مباراة، خلال مسيرته على مستوى الأندية، سجل خلالهما 100 هدفا، وصنع 33 آخرين.

5- كريستيان أتسو

تعاقد نادي الرائد مع الدولي الغاني كريستيان أتسو، قادما من نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

لاعب الوسط كريستيان أتسو خاض العديد من التجارب في أوروبا بجانب نيوكاسل، أبرزها بورتو البرتغالي في الفترة من 2011 حتى 2013، وتشيلسي في الفترة من 2013 - حتى 2017.