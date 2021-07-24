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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس اليمنية .. كيف فاجأت جمهورها برفع قضية خلع على زوجها .. تفاصيل

بلقيس
بلقيس

جاءت  المطربة اليمنية بلقيس، ضمن أكثر الفنانين بحثا على جوجل وذلك عقب طرحها أحدث أعمالها الغنائية "جبار" عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

الأغنية باللهجة اللبنانية، وتم تصويرها في بيروت من إخراج إيلي فهد ،و كلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر صباغ.

وكانت بلقيس قد أثارت الجدل خلال الأشهر الماضية بسبب قرارها المفاجئ برفع دعوة خلع على زوجها ، ويرصد صدى البلد تفاصيل انفصالها عن زوجها.

 

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بلقيس تدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ انتهى

بلقيس تعلن عن رفعها قضية خلع :

 

فاجأت بلقيس فتحي الجمهور بإعلانها للمرة الأولى عن أنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبد اللطيف.

 

وقالت "رفعت قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلنا ثقة بالقضاء النزيه"، جاء ذلك "، ردا على سؤال حول سبب غياب زوجها عن الظهور معها مؤخراً، وهو الذي كان يرافقها دائماً في كل تحركاتها ورحلاتها.

 

زوج بلقيس يرد :

 

خرج رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، زوج الفنانة بلقيس فتحي عن صمته للمرة الأولى، منذ إعلان زوجته رفع قضية خُلع رسمياً عليه في المحاكم الإماراتية ، رافضاً التعليق على أزمتهما الزوجية الأخيرة، مؤكداً أنه لن يكشف أسرار بيته للإعلام لأن البيوت لها حرماتها.

 

وقال في مقابلة لموقع "الإمارات نيوز": "هذه الأمور سوف تبقى سراً بيننا احتراماً للعشرة الطويلة، وللعادات والتقاليد التي تربينا عليها في الخليج".

 

كما رفض الكشف عن أسباب الخلاف، قائلاً "أنا واثق من أن القانون سوف يأخذ مجراه، وستبقى بلقيس غالية، لأنها والدة الغالي ابني تركي، ولن أتحدث عن هذا الموضوع مجدداً".

 

 

وأشار سلطان إلى أن جميع العائلات السعودية والإماراتية تعرف الأصول ولا تخوض في هذه التفاصيل للعامة، خاصة أن مواقع التواصل أصبحت تضر أكثر مما تنفع، مؤكدا أنه لن يتحدث أبدا عن تفاصيل حياته مهما حدث لأنه يحترم أسرار بيته.

والد بلقيس يكشف موقفه من انفصالها:

 

كشف والد بلقيس عن  غياب سلطان عبداللطيف زوج ابنته  عن عيد ميلاد ابنه، حبث قال  والد بلقيس فتحي إلى أنه يعتقد أنه كان يتواجد في الخارج وأرسل سيارة إلى ابنه واتصل به وتواصل معه مشيراً إلى أن تلك الأمور يحددها الأشخاص المعنيين بها وهم بلقيس وزوجها.

واعتبر والد بلقيس فتحي إلى ان الزواج قسمة ونصيب في النهاية، بحد تعبيره، وأنهم يتركون هذا الأمر والقرار لها مؤكداً دعمه الدائم لابنته وغرسه الإلتزام بها منذ الصغر.

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