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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات متعددة.. قرار من حكومة الجزائر بـ إغلاق شواطئ بالعاصمة

أحد شواطئ الجزائر
أحد شواطئ الجزائر

أعلنت الجزائر إغلاق  شاطئي نادي الصنوبر البحري وموريتي في العاصمة، اعتبارا من يوم غد الأحد، في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إن قرار إغلاق بعض شواطئ العاصمة يأتي بعد تسجيل عدة إصابات على مستوى الشاطئين المذكورين بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة "النهار" المحلية.

وأضاف البيان أن إقامة الدولة الساحل بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة، قد سخرت كل الإمكانيات من أجل تعقيم الأماكن التي يرتادها المواطنون،على مستوى شواطئها.

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وسجلت السلطات الصحية في الجزائر، السبت،  1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 160868 حالة.

وأعلنت الصحة الجزائرية تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 4042 حالة وفاة. 

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