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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من العطلة الصيفية.. أحمد حسام ميدو يحمل زوجته على متن يخت.. شاهد

ميدو وزوجته
ميدو وزوجته

شارك أحمد حسام ميدو متابعيه صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

 

و ظهر أحمد حسام ميدو باطلالة رومانسية علي متن يخت وسط البحر وهو يحمل زوجته يسرا الليثي، و نالت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


واحتفل أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك السابق،ق بذكرى عيد زواجه الـ 19، وقام ميدو بنشر صورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع “ انستجرام ”، وعلق ميدو  قائلا : “عيد زواج سعيد 19 سنة”.

 
وانطلق الموسم الثاني من برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق، يوم 12 يونيو الجاري على قناة النهار.
 
ويبدأ البرنامج في الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعتين، من السبت إلى الأربعاء، يستعرض خلالها أهم الأخبار الرياضية، وأقوى الحوارات مع نجوم الصف الأول في الرياضة المصرية، فضلا عن نجوم كرة القدم العالمية، الذين ظهروا في البرنامج خلال موسمه الأول.


وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.


وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.


ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، قد شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

احمد حسام ميدو زوجته يسرا الليثي العطلة الصيفية على متن يخت

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