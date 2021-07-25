عمليات التعليم تتابع وصول أسئلة التاريخ إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

تتابع الان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة امتحان التاريخ إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، استعدادا لبدء توزيعها على طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية في العاشرة صباحا.

ويتم نقل جميع أوراق الأسئلة والبابل شيت الخاص بـ امتحان التاريخ من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في حراسة مشددة بالتعاون مع كافة الجهات السيادية في الدولة.

ويؤدي اليوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 ، طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة الأدبية) امتحان التاريخ ، ومن المقرر أن يبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضوا امتحان التاريخ 255 ألف 353 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدي اليوم أيضا ، طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين ، امتحان علم النفس وعلم الاجتماع، بإجمالي 225 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي اليوم كذلك طلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) ، اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

ويحضر طلاب الثانوية العامة 2021 إلى اللجان بالكمامة، ويتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما يتم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المرات الثلاثة هي:

المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية حتى 10 صباحا قبل توزيع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2021 مع التركيز على تفتيش "المقاعد"

المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

احصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2021 هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

2200 رئيس لجنة

2200 مراقب أول لجنة

12598 مراقبا

91318 ملاحظا

8373 معاونا

9511 عضو أمن

1190 عضو لجنة إدارة

1714 عضوا قانونيا

4746 عضو تطوير

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:

- 158 استراحة في قطاع القاهرة

- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية

- 213 استراحة في قطاع المنصورة

- 281 استراحة في قطاع أسيوط