عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام هزاع: عودة الطيران الروسي سيعطي صورة إيجابية للعالم عن الأوضاع في مصر

سياحة
سياحة

أشاد حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بإمضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار عودة السياحة الروسية إلى مصر ورفع الحظر عن مصر ودخول القرار إلى مرحلة التنفيذ بعد توقف حركة الطيران منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية عام 2015 والذي كان يمثل 33% من نسبة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأوضح  «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، في برنامج «أحداث اليوم»، أنه من المقرر أن تبدأ حركة الطيران الروسي لمصر في 9 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن مصر من الدول الأكثر أمانًا على المستوى الإجراءات السياحية.

وأشار   «هزاع» أن عودة الطيران الروسي سيعطي صورة إيجابية عن الإجراءات الأمنية والاستقرار السياسي في مصر، فالدولة منذ جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» اتبعت الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الدعم الذي قدمته حتى بدء استئناف السياحة التي بدأت بالسياحة الداخلية ثم الأجانب إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضح ، أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة لعودة السياحة الروسية كان آخرها الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا، حيث وصل عدد السياح إلى مصر منذ 2019 إلى 13 مليون سائح فيما لم يتعدَ عدد السائحين خلال عام 2020 الـ3 ملايين و700 ألف سائح.

ورفع الرئيس الروسي حظر الطيران العارض مع مصر وروسيا، بعد نحو 6 سنوات من توقف الرحلات، إثر سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها، بعد تعرضها لعمل إرهابي.

حسام هزاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عودة السياحة الروسية إلى مصر extra news عودة السياحة بوتين توقف حركة الطيران

ترشيحاتنا

خلال جولته بالدراجة.. الرئيس السيسي يتابع معدلات الإنجاز في العلمين الجديدة

حقيقة تصريحات موسيماني عن تناول بعض لاعبي الأهلي الخمور

حكم الدين في الزوجة النكدية.. أمين الفتوى يجيب

مشيته.. وفاء عامر: أدمن صفحتى وراء نشر شائعة وفاة دلال عبد العزيز

الملء الثاني لـ سد النهضة| إعلان مهم من السودان عن فيضانات محتملة

رقصوا عراة بالمطاوي.. إجراء عاجل من أمن الغربية بخصوص فيديو عفش عروسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

الحبس سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه..عقوبة استخدام موقع لتسهيل ارتكاب جريمة

أتحمل المسئولية.. عمرو عبد الجليل يعتذر عن خبر وفاة دلال عبد العزيز

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة حرم الدكتور عوض تاج الدين

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ننشر أول صورة لطالبة الثانوية العامة ضحية امتحان الفيزياء بالمنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ