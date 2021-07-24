الملء الثاني لـ سد النهضة| إعلان مهم من السودان عن فيضانات محتملة

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في السودان اكتمال كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمجابهة خريف العام الحالي وما قد يصحبه من فيضانات وزيادة في مناسيب المسطحات المائية بالبلاد.

وكشف العميد شرطة قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بالإدارة العامة للدفاع المدني عن هطول أمطار بمعدلات متوسطة إلى خفيفة في بعض الولايات، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية دون خسائر في الأرواح أو حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات، عدا حالة وفاة واحدة غرقا داخل خور بولاية جنوب كردفان، مشيرا إلى انخفاض مناسيب النيل الأزرق في جميع الأحباس وانخفاض معدل التصريف بخزان الروصيرص، الأمر الذي أدى لفتح عدد ستة بوابات بمقدار ستة أمتار عن الفتحة الواحدة بزيادة متر عن يوم أمس .

وأكد العميد قرشي مواصلة جهود الدفاع المدني في تعزيز وتقوية التروس النيلية بالعاصمة والولايات وخصوصا في أماكن الهشاشة على طول مجرى الأنهار تاهبا للفيضانات وتحسبا لارتفاع مناسيب النيل متوقعا هطول المزيد من الأمطار في عدة ولايات حسب توقعات غرفة الإنذار المبكر بهيئة الإرصاد الجوي موضحا أن الغرفة المركزية وبالتنسيق مع هيئة الإرصاد الجوي ووزارة الري ظلوا يتابعون عن كثب مناسيب النيل وإجراء التحوطات اللازمة والاستعداد المبكر للسيول والفيضانات التي قد تحدث جراء هطول الامطار.

وعقب إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، تتزايد المخاوف في السودان من فيضان محتمل لنهر النيل على غرار العام الماضي، ما ينذر بكارثة قد تدمر آلاف المنازل وتقتل المئات، لذلك اتخذ الخرطوم إجراءات عدة استعدادا للفيضانات.

وأكدت وسائل إعلام محلية في السودان حدوث ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق في البلاد، وفتحِ بوابات سد مروي اضطراريا تجنبا للفيضانات.

وأعلنت وزارة غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي شمالي السودان، حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من مياه النيل لبحيرة سد مروي.

وقررت إدارة سد مروي، فتح بوابتين لتصريف حوالي 150 مليون متر مكعب من المياه بعد وصول كميات غير متوقعة من مياه النيل إلى بحيرة السد، وفقا لصحيفة "السوداني".

جاء ذلك بعدما توقعت وزارة الري والموارد المائية في السودان، زيادة في وارد مياه نهر النيل الأزرق نتيجة الأمطار الغزيرة على الهضبة الإثيوبية.

وقالت الوزارة السودانية إنه ستكون هناك زيادة تدريجية في مناسيب النيل جنوب خزان الروصيرص وشماله حتى الخرطوم، فيما ناشدت غرفة طوارئ الخريف والفيضانات في محافظة مروي شمالي السودان المواطنين الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية.

وأشارت التقارير، إلى حدوث زيادة كبيرة في المياه الواردة من الأراضي الإثيوبية عبر سد الروصيرص بعد الملء الثاني لسد النهضة، حيث تم فتح بوابات الروصيرص اضطراريا، ما ينذر بفيضان مبكر في السودان هذا العام.