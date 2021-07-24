تطور عسكري خطير.. السودان يغلق معبره الحدودي مع إثيوبيا

أفادت قناة "الشرق" السعودية بأن السودان أغلق اليوم السبت المعبر الحدودي الرابط بين السودان واثيوبيا، في أعقاب اقتياد مليشيات إثيوبية قائد منطقة القلابات العسكرية.

وعلمت صحيفة "سودان تربيون" من مصادرها بالمنطقة أن السلطات السودانية أغلقت المعبر الحدودي بمدينة القلابات السودانية الواقعة في محلية باسندة بعد اختفاء النقيب بهاء الدين يوسف قائد منطقة القلابات العسكرية أثناء ملاحقته ميليشيات إثيوبية اختطفت الجمعة ثلاث أطفال سودانيين من داخل الحدود.

واقتادت المليشيات الإثيوبية أطفال من قبائل الفلاتة تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 سنة أثناء رعيهم الأبقار قرب القلابات المحاذية للمتمة الإثيوبية في إقليم الأمهرا إلى جهة غير معلومة، وكشفت التحركات العسكرية عن تواجد الأطفال المختطفين في منطقة "ثلاثة قطاطي" برفقة مليشيا إثيوبية تحاول الاتصال بذويهم لطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

وتشهد مدينتي القلابات السودانية والمتمة الإثيوبية حشود عسكرية ضخمة حيث دفعت السلطات في اقليم الامهرا صباح السبت بتعزيزات عسكرية علي متن ناقلات جند كبيرة مزودة بأسلحة وتم اغلاق المحال التجارية والمقاهي والفنادق.

وتفيد متابعات "سودان تربيون" بأن المتمة الإثيوبية تشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً للجيش الإثيوبي والشرطة بالتزامن مع وصول وفد أمني وعسكري وسياسي رفيع من محافظة شهيدي لبحث تداعيات الأوضاع الأمنية والتدخل لاحتواء الأزمة بين البلدين.

وفي العشرين من يونيو الماضي اتفق قادة عسكريون في السودان وإثيوبيا على تهدئة الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي وترحيل خلافات الحدود الى القيادة السياسية للبلدين، لكن هجمات الميليشيات الإثيوبية المدعومة من القوات الرسمية على المزارعين السودانيين سرعان ما تسببت في انهيار هذا الاتفاق.