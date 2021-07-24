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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايا دياب تظهر لياقتها في رياضة "نط الحبل".. فيديو

مايا دياب
مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مقطع فيديو قصيرة عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهرت مايا دياب في الفيديوهات وهي تمارس رياضة نط الحبل،  وأظهر الفيديو لياقة بدنية عالية لها في نط الحبل وعلقت "تحدي جديد على أغنية AhlaKalamWithMaya 💥
يلا شاركوني بهالتحدي وفرجوني ابداعاتكن!❤️"

 

آخر أعمال مايا دياب

جدير بالذكر أن آخر اعمال مايا كانت أغنية " الكعب العالي" والتي حققت نسبة نجاح كبير وهي من كلمات محمود صلاح والحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة وإخراج شيرين خوري، كما تواجدت في رمضان من خلال أحد الإعلانات المصرية.

آخر لقاء للفنانة مايا دياب

في أبريل 2021، حلت الفنانة مايا دياب ضيفة ببرنامج العرافة عبر فضائية المحور ، وكشفت عن العديد من التفاصيل أهمها حقيقة الخلاف بينها وبين النجمة أصالة ، وعن عدم مشاركتها بمسلسل حرب أهلية، وعن علاقتها بدينا الشربينى والنجم عمرو دياب، وإليكم أبرز التصريحات..

قالت الفنانة مايا دياب إن الفنان فضل شاكر هو بمثابة الضربة القاضية، مؤكدة أن شاكر قد تحول من المحبة وحب الجمهور وانحرف الى طريق مغاير للطبيعة البشرية.

وأضافت دياب خلال لقائها ببرنامج العرافة عبر فضائية المحور: أرى أن  فضل شاكر قاتل ومع تحفظي أنني أترك للقضاء اللبناني الحكم والكلمة.

وتابعت: إنني كإنسانة لبنانية بقول على انسان كان يضرب به المثل بإحساسه، أحكم على فضل شاكر بالإعدام .

وأشارت دياب إلى أن ما اتهم فيه فضل شاكر حقيقي وأن هناك ضحايا برقبته وأمهات يبكين على أبنائهن وزوجات يبكين على أزواجهن، ما عندي حق المسامحة.

وقالت  دياب إن الفنان فضل شاكر قرر أن يكون لديه نزعة ارهابية.

وتابعت أن هناك مشكلة وقعت  بينها وبين المطربة أصالة، مؤكدة أن اخلاقها لا تسمح أن تقول ما حدث.

وأضافت دياب: “حصل حاجة لو هى طلعت اتكلمت فيها أنا هتكلم وهى هتفهم أنا بقول إيه".

وتابعت الفنانة مايا دياب: “لم أكن أتوقع ما قامت به الفنانة أصالة معي".  

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية التي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

قالت المطربة مايا دياب إن الفنانة دينا الشربيني من أعز صديقاتي مؤكدة  “بحبها وما فيه منها بالعالم وهي قلب له رجلين”.

وأضافت “دياب”  أن  عمرو دياب صديقى وقمنا بالسهرة معا قائلة “ما بعتقد أن دينا الشربيني ستعاتب على تصرف مثل هذا”.
وواصلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، قائلة: "الكذب كثير، ولكن لا يمكن أن أسامح في أي نوع من أنواع الخيانة.. ولكن أحيانا البعض يضطر للكذب في مستوى منخفض".

وقالت دياب إنه لم يقم أحد باستبعادها من مسلسل “حرب أهلية” مؤكدة أنه شاءت الظروف من ناحية المسلسل ألا تسمح لها أن تشارك بهذا العمل.

وأضافت دياب خلال لقاء لها ببرنامج “العرافة” عبر فضائية المحور أن  أروى جودة هي من تمثل الدور الذي كانت تمثله.

وتابعت أن التمثيل سيأتي مؤكدة “لست على استعجال في التمثيل”.

وقالت الفنانة مايا دياب إن الجمهور هو من يحدد من يحب أن يرى ويشاهد من أعمال سواء أنا أو الفنانة هيفاء وهبي لذا لا يمكن أن أحكم في هذا الأمر فالأمر متروك للجمهور.

وأضافت دياب خلال لقاء لها ببرنامج "العرافة" عبر فضائية المحور أن الفنان محمد رمضان اذا كان يعتقد أنه رقم 1 فهو لديه الحرية في ذلك.

وتابعت أنني لو تم اختياري للغناء سيكون مع الفنان محمد رمضان وإذا كان في التمثيل سأختار الفنان أحمد السقا.

وقالت دياب إن الفنانة فيروز “رافعة عليا قضية” ولكنني لم أستطع أن أتحدث في هذا الموضوع لاعتبارات كثيرة.

وأضافت دياب خلال لقاء لها ببرنامج العرافة :عندي وشين واحد مايا اللى في البيت مع عيلتها والوش التانى من باب البيت وبرة.

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https://www.instagram.com/reel/CRuA1Psnq63/?utm_medium=copy_link

مايا دياب الفنانة اللبنانية رياضة نط الحبل أغنية

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