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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ شورت جينز.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جورجينا صديقة رونالدو
جورجينا صديقة رونالدو

 

 

شاركت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
 

وظهرت عارضة الازياء الاسبانية، بإطلالة انيقة، مرتدية سترة بدى باللون الابيض كشف عن أنوثتها، ونسقت معه بهوت شورت جينز، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها.
 

وأكد تقرير صحفي إيطاليا، عن استمرار كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس برفقة السيدة العجوز في الموسم الجديد .
 

وحسب تقرير لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت فإن رونالدو ابلغ يوفنتوس باستمرار العام المقبل معهم وسيعود للتدريبات يوم 25يوليو لخوض فترة التحضيرات قبل انطلاق الموسم .

 

وقالت الصحيفة أن خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو يضغط على إدارة يوفنتوس لتجديد التعاقد مع صاروخ ماديرا لموسم جديد حيث ينتهي عقده في صيف 2022 .

 

وأشارت الصحيفة أن خيار التمديد متوفر ولكن سيتم مناقشته مع رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي من الاجازة.

 

وكانت عدة تقارير صحفية ربطت إسم رونالدو بالرحيل عن السيدة العجوز والانضمام لفريق مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان .

 

في سياق أخر انتشرت تسريبات جديدة لـ فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أهان فيها لاعبي الفريق السابقين والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق للميرنجي.

 

وكانت ظهرت تسريبات لـ بيريز ، الثلاثاء الماضي ، تعود لعام 2006، والتي أساء فيها رئيس ريال مدريد إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس.

رونالدو ومورينو
 

 

قال فلورنتينو بيريز في مقطع صوتي مسرب جديد يعود لعام 2012: “كريستيانو رونالدو شخص مجنون، هذا الرجل أحمق، تعتقد أنه طبيعي ولكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل هذا الهراء”.

 

وتابع: “مورينيو وكريستيانو رجال لديهم غرور خاص، وكلاهما مدلل، ولا يرون الواقع، بإمكانهما كسب الكثير من المال إذا لم يكونا كذلك، وهنا أتحدث في مجال الصور”.

 

وأضاف: “كوينتراو هو الآخر الذي ليس لديه عقل، لا يفعل أي شيء وهو ما يؤثر بالسلب على النادي، ومورينيو أحمق، ليس الأمر لأنه لا يريد اللعب، أمر غير طبيعي على الإطلاق، يقود السيارة بدون رخصة، يعاني من الضغط والمرض ولكن المدرب لا يأبه، إنه مريض، حقير".

 

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