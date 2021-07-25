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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صاحبة الفخامة .. مواصفات مرسيدس مايباخ GLS600

صاحبة الفخامة ..
صاحبة الفخامة .. مواصفات مرسيدس مايباخ GLS600

تقدم شركة مرسيدس الألمانية الكثير من الإصدارات الفريدة داخل أسواق السيارات العالمية، من بينها النسخة الأكثر فخامة و هي مايباخ GLS600، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و لكن بإطلالة ملكية كونها تحمل الكثير من عناصر الرفاهية و التحكم، مثل شاشات العرض و المقصورة الداخلية الانيقة، و التي تضم الكثير من المفاهيم القوية إلى جانب الهيكل الخارجي المميز.

مواصفات السيارة مرسيدس مايباخ GLS600

تحتوي السيارة مرسيدس مايباخ GLS600 على محرك ثماني الاسطوانات بنظام EQ BOOST، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 558 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 729 نيوتن/متر، مع قدرات هجينة بقوة 48 فولت، تولد قوة إضافية قدرها 21 حصان، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.8 ثانية.

تحتوي مرسيدس مايباخ GLS600 على حزمة من وسائل الحماية و الأمان مثل، خاصية الكبح التلقائي مع كشف المشاة، و خاصية التحذير عند مغادرة المسار، و مثبت السرعة التكيفي، و خاصية كشف النقاط العمياء، مع مستشعرات حركة أمامية و خلفية، و كاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية  AIRBAGS.

بينما ترتكز السيارة مرسيدس مايباخ GLS600 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، تدعمها جنوط انيقة متعددة الاضلاع، بينما تأتي مقدمة السيارة بشبكات ذات فتحات طولية تعزز من قدراتها على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى شبكات اخرى تتوسط الصادم الامامي تأتي باللون الفضي المميز، مع اقطاب ثنائية ناحية السقف، مع مصابيح عدوانية المظهر، ومنظومة عادم مزدوجة الأداء.

تحتوي المقصورة الداخلية للسيارة على لمسات عديدة تعتمد على الفخامة و التطور، حيث تأتي بشاشتين عرض يبلغ قياسهما 11.6 بوصة، و نظام صوتي BURMESTER مع 27 مكبر صوتي، بالإضافة إلى شاشة رئيسية تتوسط قمرة القيادة تتصل بلوحة العدادات الخاصة بقائد المركبة، مع مقاعد فخمة من جلد نابا الفاخر، ذات تحكم كهربائي لتعديل وضعية الجلوس، مع بعض الزخارف الخشبية و اللمسات الفنية التي تزين ارجاء قمرة القيادة.

مرسيدس مايباخ مايباخ GLS600 GLS600 مواصفات السيارة مرسيدس مايباخ GLS600

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