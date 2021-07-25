أحمد سعد يتسبب فى بكاء عروسة والمعازيم يتدخلون.. تفاصيل

كشف الفنان أحمد سعد عن تعرضه الى موقف غريب أثناء احياءه أحدى الافراح ، وذلك عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”



حيث علق أحمد سعد : “ كنت بغني في فرح ولكن الفرح كان مليء بالبكاء ، بدأت بأغنية (كل يوم )والناس مبسوطة وبعدها بغني أغنية (بحبك ياصاحب )قامو الناس جريوا عليا بسرعة وقالوا لي لأ ماتغنيش أغنيهة بحبك ياصحبي ، ماتغنيش بحبك ياصاحبي !” .



وتابع أحمد سعد مافهمتش في ايه ؟! فماغنتش (بحبك ياصاحبي)، والعروسه قامت بتعيط وجريت بعيد عن الفرح ! ، فغنيت أغنيه تانيه قامت العروسه قامت تاني وعيطت وسابت الفرح ! ، مكنتش فاهم في ايه ؟! طب أغني ايه ؟!" .



أستكمل أحمد سعد : “ المعازيم قالولي معلش لان هي بتحب ابوها جدا وابوها كان بيحبك حب غير عادي وانت بالنسبه له اهم حد وكل الاغاني بتاعتك لها ذكريات مع ابوها ، وهي كانت بتغنيله (بحبك ياصاحبي) لو هو موجود دلوقتي كان اول حد هايجيبه يغني في الفرح كان هايكون انت، ومش العروسة هي اللي جابتني الفرح” .



ويضيف أحمد سعد : “ العروسة في الفرح طول الوقت تبصلي وتفتكر ابوها وتعيط ، العروسة دي علمتني يعني ايه بنت بتحب ابوها وان الحب ده قد ايه حقيقي وصادق ونقي وان الاب ده كان راجل طيب و أب حنين علشان يتغناله من بنته بحبك ياصاحبي الله يرحمه ” .

فسخ خطوبة :

وكان قد صرح الفنان أحمد سعد عن انفصاله من خطيبته علياء بسيوني بعد أقل من عام من الخطوبة، حيث ارتبط أحمد سعد بعلياء العام الماضي في يوم عيد ميلاده كما احتفل بخطبته في جو أسري حضره عائلة العروسين .

ورصد" ET بالعربي " أنه سبق وقال سعد في تصريحات تليفزيونية أن خطيبته علياء بسيوني أثرت في حياته وغيرتها للأفضل مما أنها لعبت دور كبير بتنظيم حياته.

واوضح " ET بالعربي " أن أحمد سعد قد طرح مؤخرا أغنية "الملوك" مع عنبة وحققت نسب مشاهدة عالية على اليوتيوب .

قال الفنان أحمد سعد ، إن حلمه الأساسي هو أن يكون مطربا متميز ، لافتا إلى أن الملحن يقدم أغاني تختلف عن المطرب الذي يقوم بالتلحين لان الاول مغني في الأساس.



واضاف أحمد سعد خلال لقائة في برنامج "التاسعة " المذاع علي القناه “ الأولي المصرية “ ، أحب الفنانة أصالة جدا بسبب دعمها لي ، وهذا شجعني علي ان اللحن لها بعض الأغاني دون اى مقابل مادي، ووقتها لم يكن معي أموال كثيرة، قائلا :” كان معي في مرة 6 جنية، وفضلت ان أكون صديق لها بدلا من أن أكون ملحن” .



واوضح أحمد سعد ، أن المودية والعشوائية سبب ما املك من فن ، وكانوا سبب في خسارتي لأموال كثيرة وهذه المواقف كانت في مرحلة عمرية معينة .