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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

القبض على عصابات المافيا بواسطة هواتف جوجل Google Pixel بعد التجسس عليهم لسنوات

القبض على آلاف المجرمين
القبض على آلاف المجرمين بواسطة هواتف جوجل Google Pixel

تعتبر هواتف جوجل بيكسل Google Pixel من شركة جوجل الأمريكية، من أقل الهواتف استخداما وشراء في الأسواق المصرية والعربية ولكن على الرغم من ذلك استطاعت هذه الهواتف بفضل إمكاناتها الكبيرة وقدراتها الكبيرة في التشفير من كشف آلاف المجرمين والتجسس عليهم وتمكين مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI من القبض عليهم. 


وبحسب تقرير من Ars Technica فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قد كشف عن استخدامه لهواتف Google Pixel 4a من شركة جوجل والتي تحتوى على عناصر للتشفير وغير قابلة للفتح والقيام بالتجسس والقبض على آلاف المجرمين من بينهم عصابات المافيا .  

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وتتيح هواتف Google Pixel 4a من شركة جوجل إمكانية تعديل واستبدال نظام التشغيل أندرويد والتي تعمل به الهواتف من خلال مسح نظام التشغيل الأصلي واستبداله بنظام التشغيل خاص آخر، وهو ما قام به مكتب FBI حيث تم استبدال واجهة المستخدم للسوفت وير Android 10 واستبدالها بواجهة ArcaneOS . 

 

كيف تم القبض على المجرمين من خلال هواتف Google Pixel 4a  ؟ 


وتم تقديم هواتف Google Pixel 4a على أنها هواتف  تركز على الأمان ويرجى استخدامها لتوثيق أنشطتك والتي تضمن الكثير منها تبديل ترتيب أرقام شاشة القفل بحيث لا يمكن لأحد تخمين الرمز الخاص بك.


ويتم تشغيل واجهتين مختلفتين بناءً على رقم التعريف الشخصي الذي تمت كتابته على شاشة القفل، حيث سيُظهر رقم التعريف الشخصي مجموعة من التطبيقات الشائعة ولكن غير الوظيفية ، مثل Tinder و انستجرام و فيسبوك ونتفليكس وعدد من الألعاب، حيث كان من المفترض أن هذا يهدف إلى خداع أي طرف ثالث. 


كما قام مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI باستخدام بروتوكول مشفر داخل هواتف Google Pixel 4a من شركة جوجل يسمى ANOM والذي اعترض ملايين الرسائل المرسلة عبر الهواتف حيث من المفترض أن البروتوكول آمن، ويتم استخدامه على نطاق واسع من قبل المجرمين ، ولكن بدلاً من توفير اتصال آمن ، كان مكتب FBI  هو الذي يقوم بتوزيعه سراً ليزيد استخدامه وبالتالي ماقبة أكبر قدر ممكن من المجرمين. 


واستمر مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI من مراقبة المجرمين لسنوات من خلال البرتوكول السري الذي تم تثبيته على هواتف جوجل Google Pixel 4a مما أسفر عن اعتقال آلاف المجرمين بعد ذلك في عدد كبير من الدول ومن بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم أعضاء من عصابات المافيا الإيطالية في أستراليا ، والجريمة المنظمة الألبانية ، ونوادي الدراجات النارية الخارجة عن القانون ، وعصابات المخدرات ، وجماعات الجريمة المنظمة الأخرى. 
 

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