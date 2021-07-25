طريقة عمل فتة لحمة ضاني على أصولها

يقدم الشيف حسن اسرار وطريقة عمل فتة لحمة ضاني على أصولها ،أليك المقادير والخطوات لعمل فتة اللحم الضاني ،وتمتع بفوائدها .



مقادير فتة لحمة ضاني



لحم ضاني

ورق لورا

حبهان

بهارات

جزر

كرفس

بصل

ثوم

عيش بلدي

أرز

طماطم

صلصة

طماطم

كمون

شطة

خل

كزبرة جافة

سكر

زيت

ذرة

ملح وفلفل

طريقة تحضير فتة لحمة ضاني



* تسلق اللحمة الضاني في ماء وجزر وكرفس وحبهان وبصل

* ويدخل فرن ساخن حتى يحمر ثم يوضع ثوم مفروم في طاسة بها زيت على النار حتى يحمر

* تضاف طماطم مفرومة وصلصة طماطم وكزبرة جافة وكمون وشطة

* تضاف بهارات وملعقة سكر وملح وفلفل وتترك تتسبك

* يسوى الأرز مع الشوربة والسمنة على نار هادئة بعد إضافة قليل من الملح

* يوضع زيت في طاسة على النار مع ثوم مفروم حتى يحمر لعمل صلصة الخل

* يضاف الخل والكمون وكزبرة جافة وبهارات وتترك تغلي مرة ثم ترفع عن النار

* يرفع اللحم من الشوربة ويقلب مع قليل من الصلصة ثم يحمر في الزيت الساخن

* يقدم العيش ويسقى بالشوربة وعليه الأرز ثم شوربة مرة أخرى ثم صلصة طماطم وصلصة ثوم

* يضاف اللحم المحمر وتقدم الفتة

طريقة عمل فتة شاورما اللحم

قدم برنامج " مطبخ الهوانم" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية نهى عبد العزيز، مقادير وطريقة عمل فتة شاورما اللحم.

وقالت نهى خلال حلقة اليوم أن المكونات المطلوبة:

نصف كيلو لحم بفتيك

ربع كيلو لية ضانى

بصل شرائح

فلفل ألوان شرائح

طماطم شرائح

ثوم بودر

بابريكا

بهارات

طحينة

خل

كزبرة خضراء مفرومة

زيت ذرة

عيش شامى محمر

طريقة تحضير فتة شاورما لحمة



* ضعي معلقة سمنة في وعاء مع الكركم والأرز البسمتي وضيفي الماء ضعف كمية الأرز

* قلبي واتركيه على نار عالية حتى غليان الماء ثم تهدأ درجة الحرارة حتى تمام التسوية

* اخلطي شرائح اللحم ماء البصل والجنزبيل والسماق والقرفة والبابريكا والملح والفلفل وخل وقلبي وتترك في الثلاجة ويفضل لمدة يوم

* ضعي معلقتين من السمنة مع اللحم على النار حتى تمام النضج وضيفي الماء تدريجيا حسب الحاجة

* ضيفي الطماطم المكعبات والفلفل الرومي والبقدونس وتترك قليلا

* ضعي طبقة من الأرز وطبقة من الخبز المحمر وصلصة الطحينة في طبق التقديم

* كرري الطبقات مرة اخرى ثم ضيفي الشاورما على الوجه وتغطى بالقليل من الطحينة وقدميها

طريقة تحضير الصوص

* ضيفي الماء على الطحينة بالتدريج حتى نصل للقوام المناسب ثم ضيفي الزبادي والليمون وثوم مفروم والملح والفلفل



لمعرفة الطريقة شاهدو الفيديو.