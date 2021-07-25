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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. صاعقة برقية تضرب منزلا وتحرقه بالكامل |صور

برق
برق

بعد موجة شديدة من الحرارة الحارقة في إنجلترا، ضربت العواصف والصواعق الرعدية عدة أجزاء من البلاد، مما تسبب في احتراق منزل بمدينة هامبشاير بعدما ضرب البرق سقفه، وتسبب في انهياره بالكامل.

 

هرع رجال الإطفاء إلى المنزل الواقع في شارع ميرسيا في أندوفر، على بعد حوالي 30 ميلاً شمال ساوثهامبتون، حيث انتشرت النيران بين منزلين شبه منفصلين في وقت مبكر من صباح أمس.

 

عالج المسعفون امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا كانت موجودة داخل المنزل، ولكنها لم تكن بحاجة إلى علاج في المستشفى، فيما أكد عيان رؤيته أصحاب المنزل وهم يهربون سالمين.

 

كانت هيئة الأرصاد في إنجلترا قد حذرت من وقوع عواصف رعدية في جميع أنحاء إنجلترا منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع، مع وجود الطقس الأصفر على الساحل الجنوبي بأكمله حتى منتصف ليل الأحد.

 

تتبع العواصف في نهاية هذا الأسبوع موجة حر شديدة في معظم أنحاء المملكة المتحدة هذا الأسبوع، والتي شهدت درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية.

 

تم وضع أجزاء من البلاد في حالة تأهب لمواجهة حرائق الغابات، في حين أصدر مكتب الأرصاد الجوية أول تحذير من الحرارة الشديدة.

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