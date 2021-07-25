أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات بعد عيد الاضحى المبارك .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه قد انتهت عملية تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية ومراجعة ورصد الدرجات ، ومن المقرر أن يتم بعد العيد تجميع نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات ، وتجهيز قائمة اوائل الدبلومات الفنية 2021 ، وتجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس بشكل كامل للعرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استعدادا لـ اعتمادها رسميا بحد اقصى يوم 29 يوليو 2021 .

وأوضح المصدر أن جميع اعمال التصحيح والمراجعة و رصد الدرجات تمت بدقة ونزاهة تامة ، حيث تم تصحيح كافة الإجابات المكتوبة في أوراق الإجابة ، وإعطاء كل طالب حقه كاملا .

وقال المصدر ، إن مؤشرات تصحيح نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية جيدة، ومن المتوقع وفقا للتقديرات أن تكون نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات مطمئنة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس



يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات ، من خلال متابعة إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال شهر يوليو الجاري ، على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم .

ومن خلال بوابة مركز المعلومات سيصل طلاب الدبلومات الفنية إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات من هنا

احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات من هنا



للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ، يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2021 اتباع الخطوات التالية :

اضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

اختر النوعية (صناعي - زرعي - تجاري - فندقي )

ادخل رقم الجلوس

اضغط على عرض النتيجة

نائب وزير التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية مرت بلا مشاكل

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل جيد دون حدوث مشاكل .

وأضاف نائب وزير التعليم : لقد قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وبدأت كنترولات الدبلومات الفنية 2021 ، في أعمال تقدير درجات ( تصحيح) امتحانات الدبلومات الفنية في الكنترولات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26/6/2021 ، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح تسير على أكمل وجه بنزاهة و دقة شديدة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه بمجرد الانتهاء من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية في جميع الكنترولات ، وانتهاء عمليات رصد الدرجات والمراجعة النهائية ، سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية على وزير التربية والتعليم لـ اعتمادها رسميا استعدادا لاعلانها في المدارس وعلى موقع وزارة التربية والتعليم .