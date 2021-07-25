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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حدث ظهور لأحمد فهمي بصحبة إبنه

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فهمي بصحبة ابنه

صدى البلد

شارك الفنان أحمد فهمي،جمهوره بصورة جديدة مع ابنه من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

وكتب أحمد فهمي معلقا من خلال صورتهما:"#sonson love you my boyاللهم احفظ أولادي وبارك فيهم يارب".

يذكر أن عبّر الفنان أحمد فهمي، عضو فريق واما، عن استيائه من تصرفات بعض الأشخاص الذين يحملون حقدًا وكرهًا بداخلهم.

و قال من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" :"كفاكم عبثًا .. العالم يتغير بسبب ڤيروس و الناس لا يتغيرون .. الخالق يعطينا درس و مازال الناس  يحاربون بعضهم البعض من أجل أشياء وهمية".

يذكر أن قدم أحمد فهمي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة سواء في مجال الغناء أم التمثيل.

احمد فهمي المطرب احمد فهمى

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