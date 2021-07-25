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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصيانة الدورية أبرزها.. نصائح لـ تجنب انفجار التكييف

نصائح لـ تجنب إنفجار
نصائح لـ تجنب إنفجار التكييف

شهدت الأيام الماضية العديد  من حالات إنفجار التكييف بسبب عدم إستخدامه بشكل سليم و صحيح، فيعتبر العناية الجيدة بتكييف الهواء الخاص بك ستضمن أنه يعمل على النحو الأمثل بالإضافة إلي ذلك يحميك و يحمي عائلتك من  إنفجار التكييف أو أي خطر.

 

صيانة دورية لمكيفات الهواء لمنع الحرائق

أكد موقع thecoolingco، أن صيانة تكييف الهواء من قبل المتخصصين هو ما سيحمي التكييف من الحرائق،  اطلب من فني تركيب مكيف هواء محترف فحص مكيفك مرة أو مرتين في السنة.

 

يعرف الخبير كيفية تنظيف النظام تمامًا ، والتحقق من الأجزاء التي تحتاج إلى إصلاح ، واكتشاف المشكلات المحتملة التي قد تكون كارثية في المستقبل ، وإصلاح أي أضرار على التكييف بأجزاء أصلية، عند البحث عن متخصص في تكييف الهواء ، احرص على عدم الوقوع في فخ حيل البيع، اختر محترفًا ذا سمعة طيبة ، في حدود ميزانيتك ، ومتاحًا لحالات الطوارئ.

 

تفوق فوائد الصيانة الدورية للمكيفات التكاليف القليلة التي ستتكبدها للتعاقد مع متخصص،  من تحسين جودة الهواء الداخلي الذي يحمي عائلتك من التعرض لمشاكل صحية مختلفة إلى تحسين كفاءة وحدتك وتوفير قدر كبير من فواتير المرافق ، تعد الصيانة الدورية لمكيفات الهواء أمرًا حيويًا، توفر لك الصيانة الدورية أيضًا إصلاحات باهظة التكلفة وتطيل من عمر وحدتك.

 

حافظ على المنطقة المحيطة بالوحدة الخارجية نظيفة وواضحة

يجب أن  تقوم بفحص وحدة مكيف الهواء الخارجية بشكل دوري وإزالة أي حطام قد يكون قد تجمع هناك، قم بقص أوراق الشجر المجاورة بحيث تتمتع الوحدة الخارجية بمسافة جيدة تبلغ ثلاثة أقدام في كل مكان لمنع انسداد تدفق الهواء، قم بتنظيف الوحدة بانتظام بخرطوم الحديقة بعد إيقاف تشغيل مصدر الطاقة،  يجب عليك أيضًا التأكد من أن الوحدة الخارجية مستوية على سطحها.

 

كيف تحمي المنزل من حرائق التكييف؟

احمِ منزلك من الحرائق من خلال عدة نقاط كان أبرزها: 

-حافظ على نظافة فلتر هواء وحدة التكييف.

-عند تركيب وحدة نافذة ، تأكد من ميلها للخارج قليلاً.

-لا تستخدم أبدًا سلك تمديد لمكيف الهواء.

-ضع التيار المتردد على دائرته الكهربائية إن أمكن.

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