القاهرة تسجل 36 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25 - 7- 2021

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25-7- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد ، اليوم ، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة .

القاهرة العظمى 36 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26

الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 23

الدقهلية العظمى 28 والصغرى 22

الغردقة العظمى 38 والصغرى 22

الغردقة العظمى 38 والصغرى 27

المنيا العظمى 28 والصغرى 24

