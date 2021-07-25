بعد تأجيله.. تعرف على التفاصيل والموعد الجديد لمزاد سيارات العريش

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية فى شهر يوليو الماضى عن إقامة مزاد للسيارات تابع لنيابة شمال سيناء التابع لإدارة مرور العريش، ولكن تم تأجيله واقتصاره على مزاد خاص بالموتوسيكلات فقط.

ولكن جاءت هيئة الخدمات الحكومية ، وبعد إجازات عيد الأضحى المبارك لتنشر صورا خاصة لمزاد سيارات نيابة شمال سيناء التابع لإدارة مرور العريش ، لتؤكد أنه سيقام في يوم 9 و10 أغسطس المقبل.

تفاصيل مزاد العريش

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية أن السيارات التى ستشارك فى مزاد نيابة شمال سيناء التابع لإدارة مرور العريش ، تشمل دايو لانوس ، سوزوكي ماروتي ، مرسيدس عيون ، ميتسوبيشي لانسر ، سكودا أوكتافيا ، ايسوزو SUV ، تويوتا كورولا ، فولكس فاجن بيتلز ، شيفروليه بيك أب ، بيجو ملاكي ، بيتش باجي ، سيارات نقل ، جيب جراند شيروكي .

بالإضافة إلى عدد من السيارات الأخرى المشاركة فى المزاد من بينها جيب قديمة ، نيسان ، مازدا بيك أب ، هيونداي فيرنا تاكسي ، هيونداي النترا ، مرسيدس 2400 ، هيونداي أكسنت تاكسي، طرازات مرسيدس قديمة متنوعة ، و موتوسيكلات متنوعة ، بريليانس .

وتابعت هيئة الخدمات الحكومية أن تأمين مزاد نيابة شمال سيناء التابع لإدارة مرور العريش ، تبلغ قيمته 10 آلاف جنيه ، ويتم دفع 30% فور رسو المزاد علي المشترك وباقي الثمن خلال 15 يوم.

وتتوفر كراسة الشروط والمواصفات للمزاد في الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي أمام بنك فيصل الاسلامي.