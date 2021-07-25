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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحث جارِ عن المفقودين

ارتفاع قتلى فيضانات الهند إلى 124 شخصا

البحث عن المفقودين
البحث عن المفقودين في الهند

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها، بأن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند ارتفع إلى 124 شخصًا، اليوم الأحد، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن عشرات المفقودين.

 

وحسب الوكالة الفرنسية، غمرت السيول الساحل الغربي للهند، منذ الخميس الماضي، مع تحذير إدارة الأرصاد الجوية الهندية من هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

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وفي ولاية ماهاراشترا غربي البلاد، لقي 114 شخصا مصرعهم بينهم أكثر من 40 في انهيار أرضي كبير ضرب قرية تالي الواقعة جنوب مومباي يوم الخميس.

 

وقال جيرام مهاسكي ــ الذي كان أقاربه محاصرين بالقرية، لوكالة "فرانس برس" إن "العديد من السكان جرفتهم المياه بينما كانوا يحاولون الفرار" عندما وقع الانهيار الأرضي.

 

وأوضح سكان أن الفيضان دمر عشرات المنازل في غضون دقائق، ولم يتبق سوى مبنيين خرسانيين، كما تم انقطاع التيار الكهربائي.

 

ويقوم رجال الإنقاذ بالبحث حاليًا عن 99 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

 

وصرح مفتش القوة الوطنية لمواجهة الكوارث راجيش ياوالي الذي كان ينسق عمليات الإنقاذ في القرية لوكالة فرانس برس: "فريقي بأكمله يشارك في عمليات الإنقاذ".

الهند قتلى الفيضانات الانهيارات الأرضية الأمطار الموسمية فيضانات الهند

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