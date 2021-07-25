عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية بالقليوبية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط  قطعتي سلاح نارى،وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة متهمين اثنين وضبط  قضيتي مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة متهمين "لأحدهما له معلومات جنائية") وضبط (3) قطع سلاح أبيض وتنفيذ (2436) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

قطاع الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المخدرات والجريمة شن قطاع الأمن العام بم شاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى أمن القليوبية قطاع الأمن المركزى مركز شرطة طوخ نطاق مديرية أمن القليوبية

موضوعات متعلقة

تنفيذ ٢٢٣٢ حكم قضائي في حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 5 تجار مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

ترشيحاتنا

أفغانستان.. اعتقال 4 من طالبان لتورطهم في الهجوم على القصر الرئاسي أثناء صلاة العيد

جونسون يخشي الموت.. سلالة "بيتا" تبث الرعب في قلوب البريطانيين

مدلك في المقاعد.. كيا تقدم كارنفال هاي ليموزين الجديدة 2022.. صور

بعد تأجيله.. تعرف على التفاصيل والموعد الجديد لمزاد سيارات العريش

أبرزها حماية دردشاتك.. تعرف على مميزات واتس آب الجديدة لعام 2021

هل يساوي الله الأغنياء بالفقراء يوم القيامة؟ شاهد رد الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

طوكيو 2020 .. الارجنتين تفوز علي مصر بهدف دون رد

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

عقوبة صادمة على صالح جمعة .. ضياء السيد يطلق 5 قذائف قوية مع هانى حتحوت | شاهد

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مهلبية البرتقال بالجزر.. وصفات متعددة أبرزها بالموز وللرضع

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

فيديو

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ