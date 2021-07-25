حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط قطعتي سلاح نارى،وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة متهمين اثنين وضبط قضيتي مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة متهمين "لأحدهما له معلومات جنائية") وضبط (3) قطع سلاح أبيض وتنفيذ (2436) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .