التمويل العقاري| خطوات حصول أصحاب المهن الحرة على شقة ضمن المبادرة

تبدأ البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقارى الجديدة 3%، العمل رسميا بداية من اليوم، الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث يتم البدء الفعلي في تطبيق المبادرة الجديدة بعد أن أطلقها البنك المركزي 13 يوليو من الشهر الحالي.



وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، أما متوسطو الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

ويستعرض «صدى البلد» خطوات حصول أصحاب المهن الحرة على شقة ضمن المبادرة الجديدة:

أولا المستندات المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إيصال مرافق حديث بعنوان الإقامة الحالي بالإضافة لعقد الإيجار.

- إثبات دخل للزوج والزوجة.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- ترخيص مزاولة المهنة.

- عضوية النقابة سارية.

- كشف حساب بنكي شخصى لمدة 6 أشهر.

- شهادة معتمدة ومختومة من المحاسب القانون بصافى الدخل الشهري على أن يكون المحاسب مسجلا بسجل المحاسبين والمراجعين.

- صورة من كارنيه النقابة حديث للمحاسب القانوني.

