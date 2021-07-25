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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. الثنائي ماندي محجوب وزينة إبراهيم يودعان منافسات الجمباز الفني

ماندي محجوب
ماندي محجوب

ودع الثنائي المصري ماندي محجوب وزينة إبراهيم، منافسات فردي الجمباز الفني بدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل. 
 

وحققت زينة إبراهيم المركز 64 بعد تحقيقها مجموع نقاط 49.266، بينما حققت ماندي محجوب  المركز 67 بعد تحقيقها مجموع نقاط 48.866.

 

مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها في أولمبياد طوكيو

 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد طوكيو بواقع 137 لاعب ولاعبة في 27 رياضةبواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

 

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

 

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

 

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

ماندي محجوب زينة إبراهيم طوكيو اولمبياد طوكيو طوكيو 2020

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