عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا في الضفة الغربية.. شاهد

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن مقاتلة إسرائيلية هبطت اضطراريًا في مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن مقاتلة إسرائيلية من نوع "أباتشي" هبطت في منطقة مفتوحة جنوب نابلس في الضفة الغربية دون أن تتسبب تلك الواقعة بأي إصابات في الأرواح.

وقالت القناة الإسرائيلية أن المقاتلة الإسرائيلية من طراز "أباتشي" هبطت اضطراريا في منطقة مفتوحة تقع بالقرب من مستوطنة "عيلي" المقامة على أراض فلسطينية جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الطائرة هبطت نتيجة لخلل فني، أثناء مهمة تدريبية اعتيادية.

انتخاب صالح العاروري رئيسًا لحركة حماس في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعقتل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" أن الهبوط الاضطراري للمقاتلة الإسرائيلية لم يسفر عن إصابات بشرية، وذلك بالتوازي مع هروع طاقم فني يتبع سلاح الجو الإسرائيلي إلى مكان الهبوط.

وقال الموقع إن الطاقم الفني ذهب إلى مكان الهبوط بهدف معاينة الخلل الفني الذي أصاب الطائرة، في وقت تجمّع المستوطنون حول الطائرة لمشاهدتها عن قرب.

 

 

الإسرائيلية الضفة الغربية نابلس مدينة نابلس طائرة إسرائيلية

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يعتقل عشرات الطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

ترشيحاتنا

حفلة خاصة مع خطيبته تثير الجدل.. حقيقة زواج مروان خورى

لا نلعب ضد صهاينة.. أول تعليق من مدرب فتحي نورين على عقوبة إيقافه"خاص"

وزيرة التخطيط تشهد فعاليات تدريب دفعة جديدة من مبادرة كن سفيرًا

‎دعاء الرزق .. عليك بهذه الكلمات

شاهد.. أمطار غزيرة في السعودية وعقوبات على "قاطعي الأودية"

ما حكم تدخل الوالد في أمور زواج ابنه؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

عقوبة صادمة على صالح جمعة .. ضياء السيد يطلق 5 قذائف قوية مع هانى حتحوت | شاهد

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

لا تعالج.. عدوى فطرية مميتة تنتشر بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"نيبارتاك" يقترب.. إعصار خطير يهدد اليابان ودورة الألعاب الأولمبية | شاهد

طريقة عمل مهلبية البرتقال بالجزر.. وصفات متعددة أبرزها بالموز وللرضع

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

فيديو

ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ