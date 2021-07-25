هبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا في الضفة الغربية.. شاهد

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن مقاتلة إسرائيلية هبطت اضطراريًا في مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن مقاتلة إسرائيلية من نوع "أباتشي" هبطت في منطقة مفتوحة جنوب نابلس في الضفة الغربية دون أن تتسبب تلك الواقعة بأي إصابات في الأرواح.

وقالت القناة الإسرائيلية أن المقاتلة الإسرائيلية من طراز "أباتشي" هبطت اضطراريا في منطقة مفتوحة تقع بالقرب من مستوطنة "عيلي" المقامة على أراض فلسطينية جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الطائرة هبطت نتيجة لخلل فني، أثناء مهمة تدريبية اعتيادية.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" أن الهبوط الاضطراري للمقاتلة الإسرائيلية لم يسفر عن إصابات بشرية، وذلك بالتوازي مع هروع طاقم فني يتبع سلاح الجو الإسرائيلي إلى مكان الهبوط.

وقال الموقع إن الطاقم الفني ذهب إلى مكان الهبوط بهدف معاينة الخلل الفني الذي أصاب الطائرة، في وقت تجمّع المستوطنون حول الطائرة لمشاهدتها عن قرب.