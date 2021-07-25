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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 64 موظفا للتحقيق في مدينة الأقصر لعدم الانضباط الإداري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، تكليف عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

لذا قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر ، وعلى رأسهم عبد الحميد الكيلانى مدير الإدارة ، وهاني عادل سعد وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري ، وأحمد محمد صفوت، ومحمد عبد المحسن محمد أعضاء إدارة التفتيش، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل 139 متابعة، وتم إحالة 46 موظفًا وموظفة للشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر يوليو ٢٠٢١ الجاري لعدم الإنضباط الإداري، 

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وتم تحرير 13 محضرا مخالفة ، ومن ناحية أخرى تم تحرير 146 محضرا نظر وحفظ، ايحاءً بإنه نتيجة لتلك المتابعات المستمرة، أثمرت نتائج طيبة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر .

إزالة التعديات على الاراضي

وكان العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر أعلن  أنه تم منذ   رصد (٤)  مخالفات تعدي بالبناء بمنطقة خلف مركز شباب منشأة العماري بحي المطار 
الحالة الأولى : عبارة عن سور مبنى من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بطول ٤ م * ارتفاع ٣ م.

الحالة الثانية : عبارة عن ازالة أعمدة الدور الأرضي وقواطيع من الطوب الأحمر بمسطح ٩٠ م.

الحالة الثالثة : عبارة عن بوابة من الطوب الأبيض بطول ٢٠ م * ارتفاع ٣ م.

الحالة الرابعة : عبارة عن سور من الطوب الأبيض مبنى بالمونة الأسمنتية بطول ٥ م * ارتفاع ٣ م.

وعلى الفور تم ايقاف أعمال البناء وإزالة المخالفات في المهد على كامل المسطح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتهيب محافظة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد المحافظة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

شارك بالحملة شعبان طايع رئيس حي المطار ومحمد فوزي وشعبان أبو المجد نواب رئيس الحي، ومحمد صالح مشرف التنظيم بالإدارة الهندسية والمشرف المسؤول بمنطقة حي المطار، وعصام عبد الراضي ومصطفى العادلي أعضاء المتابعة الميدانية.

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