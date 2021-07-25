فريق واما ينتهي من أغنية نجمة معدية استعدادا لطرحها قريبا

انتهى فريق واما من تسجيل أحداث أغانيه التى تحمل اسم “نجمة معدية” التى يتعاون فيها مع الموزع توما وباقى فريق واما أحمد الشامى ونادر حمدى ومحمد نور وأحمد فهمى ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان أحمد الشامي، عضو فريق واما، أعلن تجهيز الأغنية ومن المفترض أن يتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي من توزيع الموزع الموسيقي توما.

نشر أحمد شامي، صورة من داخل الأستوديو جمعته بـ توما، وعلق عليها قائلاً: “أنا والموزع الجامد توما، وأغنية جامدة أوي لـ واما قريباً جداً".

وشارك أحمد شامي، في مسلسل "أحسن أب" الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الاخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

يذكر أن نشر الفنان أحمد فهمى، عضو فريق واما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد له.

وظهرأحمد فهمى فى الفيديو برفقة محمد نور، ونالت الصورة إعجاب متابعيه، وعبروا عن تحمسهم الشديد لطرح عمل غنائي جديد لـ واما.

مسلسل دايرة الشك

روج الفنان أحمد الشامى لمسلسله الإذاعي في رمضان ونشر صورة البوستر الرسمي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهر الشامى في الصورة مع فرقه واما و علق قائلا " مسلسل دايرة الشك في رمضان إن شاء الله ٢٠٢١ علي اذاعة نجوم اف ام ".

حيث يستعد فريق واما لإذاعة مسلسل دايرة الشك في رمضان 2021 علي راديو "نجوم إف إم" في تمام الساعة 4:55 قبل المغرب.

وكان فريق واما طرح العام الماضي، أحدث ألبوماتهم الغنائية، وتكون ألبوم واما من 10 أغنيات هم: "الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و "هاى واى".