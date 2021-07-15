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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمري ما تخيلت إني أغني.. محمد نور يكشف أسراره مع فرقة وأما ..فيديو

محمد نور
محمد نور

قال المطرب محمد نور ، إن بدايتي الفنية كان مع فرقة وأما وكانت فكرة متميزة جدا في وقتها والذى ساعدني في الدخول فيها هو إنني في صغري كنت أقوم بالعزف علي الكمنجة ، مؤكدا إنني حضرت حفل للشاب خالد وكان سني 14 سنه وقتها .

 


واضاف نور خلال لقائه في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن بعد حفلة الشاب خالد قررت أنا والنجم أحمد فهمي أن نقوم بعمل فرقة وأما ، مؤكدا إنني احب المزيكا منذ صغري ولم أتخيل يوما إنني سوف اغني .

 

واوضح نور ، أن العمل الجماعي يحبه الجميع ، لافتا أن أعضاء فرقة وأما لم يجمعهم العمل فقط ولكننا كنا أصدقاء وهذه هي النقطة التي جعلتنا ننجح .


واوضح نور ، أن فرقة وأما لم تفترق ولكنا كان هناك أعمال تربط كل عضو في الفرقة وكان يجب ان يؤديها ، لافتا أن هناك أغنية سيتم طرحها بعد العيد بيوم .


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احتفل المطرب محمد نور بعيد ميلاد زوجته ونشر صورة جديدة لهم عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق محمد نور علي الصورة قائلا :" حبيبتي هبة كل سنة وانتي طيبة وعقبال 100 سنة".

يذكر ان طرح المطرب محمد نور، أغنية جديدة بعنوان "بحبك يا أمى" بمناسبة عيد الأم.


الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وتقول كلمات الأغنية "أنا بشكرك على كل حاجة كنتى راضية عليا فيها، هي السند في كل حاجة حلوة بتحصلى، أنا بشكرك يا أمى على كل حاجة حلوة ربتينى".

 

يذكر أن آخر أعمال محمد نور "جانى فى ملعبى" وهى الأغنية التى احتفل بها فى موقع "صدى البلد" وحل ضيفا فى ندوة كشف فيها عن أسرار تقديمه هذه الأغنية. 

الكمنجة فرقة واما الفنية النجم أحمد فهمي المزيكا العمل الجماعي أصدقاء الاسواق

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