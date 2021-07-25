الجزء العلوى من جسدهم عارياً.. ضبط أصدقاء عريس الغربية لاحتفالهم بطريقة غير لائقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله إحتفال عدد من الأشخاص بنقل منقولات زوجية ، والجزء العلوى من جسدهم عارياً وبحوزة أحدهم "سلاح أبيض" بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية.

بالفحص تبين أنه أثناء الإحتفال بنقل بعض منقولات زوجية بالقرية المشار إليها قام أصدقاء "العريس" بالإحتفال بخلع ملابسهم العلوية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات من تحديد وضبط القائمين على حفل الزفاف (والد العريس – والد العروسة) وكذا ضبط عدد (5) أشخاص من القائمين بذلك ، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.