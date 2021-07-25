مؤتمر دار الإفتاء العالمي .. يطور المؤسسات الإفتائية تقنيا

تعقد دار الإفتاء المصرية ، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤتمرها السنوي السادس تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون» في الثاني والثالث من شهر أغسطس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من 85 دولة، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة.

ملخص المؤتمر

المشروعات التي يكشف عنها المؤتمر في أثناء انعقاده فتأتي كالتالي:

- الإعلان عن وثيقة «التعاون الإفتائي».

- إزاحة الستار عن أكبر موسوعة «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية».

- الإعلان عن الدليل المرجعي لمواجهة التطرف، والانحرافات الفقهية للمتطرفين.

- إعلان الفائز بجائزة الإمام القرافي لهذا العام.

- تخريج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على الإفتاء.



أهداف المؤتمر:



- زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات.



- توضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة.



- دعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

المشاركون في المؤتمر



- يشارك في المؤتمر وفود من نحو 85 دولة من مختلف دول العالم، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، كما تشارك نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.



أبرز الدول المشاركة:

المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، فلسطين، الإمارات، العراق، أذربيجان، الجزائر، السودان، نيجيريا، غينيا، أوغندا، رواندا، باكستان، الهند، اليمن، ماليزيا، إندونيسيا، روسيا، بولندا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كازاخستان، كرواتيا، اليونان، البوسنة والهرسك، الشيشان، جزر القمر، هولندا… وغيرها.

محاور المؤتمر

المحور الأول: الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول.

المحور الثاني: مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة.

ومن المزمع أن يُختَتَم المؤتمر بجلسة ختامية تحتوي على عدة فعاليات بجانب البيان الختامي.



ورش العمل

تعقد خلال المؤتمر ثلاث ورش عمل حول "الفتوى والعصر الرقمي .. كيف نقتحم الميدان؟"، وورشة أخرى عن عرض نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020/2021م، وورشة أخيرة بعنوان: "التعليم عن بُعد.. طريقٌ للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية".

وسيشهد المؤتمر خلال فعاليات الإعلان عن إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التي سيكون لها الأثر الإيجابي على الصناعة الإفتائية ومن بين هذه المشروعات، موسوعة علمية تحت اسم «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية»، وهي موسوعة تجمع مبادئ وأركان العملية الإفتائية؛ وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي.



وتهدف من هذه المعلمة أن يكون "علم الإفتاء" قسمًا مستقلًّا من علوم الشريعة في الكليات المعنية بدراساتها؛ جامعًا بين التنظير والتطبيق؛ يخرِّج للأمة الإسلامية النماذج المشرفة من علماء الإفتاء ومن المفتين؛ علماء ومفتين يفيدون ممن قبلهم ويسايرون حركة التطور المعرفي والعملي للبشرية؛ لتظل سمة الصلاحية لكل زمان ومكان سمة مميزة للدين الإسلامي؛ ولتكون هذه المعلمة نقطة انطلاق لمعالجة ما يعتور الفتوى من إشكالات في الكثير من بلدان العالم الإسلامي.



كما ستعلن دار الإفتاء، كذلك عن إطلاق تطبيق "Fatwa Pro" للهواتف الذكية، والذي يعد نافذة جديدة للمجتمعات المسلمة؛ إذ أصبح ضرورة ملحة في ظل حاجتهم للدعم من الدول الإسلامية ومؤسساتها العريقة، وعلى رأسها المؤسسات المصرية بما لها من رصيد علمي كبير، وفي ظل الاضطرابات والجوائح (مثل كورونا) وما تفرضه من ظروف اجتماعية جديدة ظهرت الحاجة إلى وجود تطبيق إلكتروني يكون بمثابة المفتي المعتدل والدائم والمتاح في أي وقت للمسلم في الغرب.



كذلك سيتم الإعلان عن إنشاء مكاتب تمثيلية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وهي مبادرة تعني بإنشاء مكاتب تمثيل للأمانة العامة تكون فروعًا لمقرها في القاهرة، وكذلك لتكون محور ارتكاز لزيادة التواصل بين الدار ونظام الإفتاء القائم في بلد المكتب، وإيفاد القوافل الخارجية.



وأيضًا الإعلان عن مركز "سلام لدراسات التشدد" والذي يرتكز على مناهج وسطية إسلامية ويعالج مشكلات التشدد والتطرف الخاصة بالمسلمين حول العالم، ويقدم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة الآخذة في الزيادة، ومحاربتها والقضاء عليها، آخذًا بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بتنوع الحالات وتعددها، واختلاف المناطق والبلدان، ليكون الذراع البحثية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

أبرز الوفود الخارجية فى مؤتمر الإفتاء العالمي وهي:



1- الشيخ عبداللطيف دريان - مفتي الجمهورية للبنانية

2- الدكتور عبدالرحمن الزيد - الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي

3- الأستاذ الدكتور سعيدحميد كمبش - رئيس ديوان الوقف السني العراقي

4- الأستاذ الدكتور عبدالرحيم على محمد - رئيس مجمع الفقهي الغسلامي بالسودان

5- الأستاذ الدكتور عزيز حسانوفيتش - مفتي كرواتيا

6- الشيخ مصطفى سيرتش - رئيس العلماء لدولة البوسنة والهرسك

7- الشيخ حسين كافازوفيتش - المفتي العام للبوسنة والهرسك

8- الاستاذ الدكتور أسد الله - موالي مفتي زامبيا

9- الدكتور علي راشد النعيمي - رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

10- الشيخ أبو بكر عبدالله جمل الله - مفتي جزر القمر

11- الشيخ أبو بكر أحمد السلياري - مفتي الهند

12- الشيخ الحافظ شاكر فتاحو - مفتي مقدونيا

13- الدكتور لقمان بن عبدالله - المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا

14- الحاج علي جمال بانغورا - الأمين العام للشئون الدينية بغينيا

15- الشيخ مصطفى سيباهيتش - مفتي بلجراد

16- الشيخ إبراهيم صالح الحسيني - مفتي نيجيريا

17- الدكتور محمد بن عيضة مهدي شيبة - وزير الاوقاف اليمني

18- الشيخ إلدر الدينوف - مفتي موسكو

19- الشيخ نعيم ترينوفا - مفتي كوسوفا

20- الشيخ سالك هاتيمانا -مفتي رواندا

21- الشيخ مولود دوديتش - مفتي صربيا

22- الشيخ مصطفى حجي - مفتي بلغاريا

23- الشيخ صح مجيف- مفتي الشيشان

24- الشيخ بوريا يباهي - رئيس المشيخة الإسلامية بألبانيا

25- الشيخ صالح بن حميد - رئيس مجمع الفقة الإسلامي الدولي بجدة

26- الدكتور نصر الدين مفرح - وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني

27- الشيخ عبدالركيم الخصاونة - مفتي الأردن

28- الشيخ محمود الهباش - قاضي القضاة فلسطين

29- الشيخ بو غم عبدالله - الأمين العام للمجلس الاعلى للشئون الإسلامية الجزائر

30- سلمان موسيف - مفتي أذربيجان

31- أحمد السيابي - أمين عام ادارة الفتوى سلطنة عمان