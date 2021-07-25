بعد فيلم النهاردة يوم جميل.. نيفين شلبى تكشف عن تفاصيل فيلمها الجديد

كشفت المخرجة نيفين شلبى عن تعاقدها على فيلم روائى جديد بعنوان “ولاد تسعة” والذى تخوض به التجربة الثانية لها فى عالم الروائى الطويل بعد فيلمه الأول المنتظر عرضه “النهاردة يوم جميل”.

وقالت نيفين فى تصريح خاص : أقوم بتصوير الفيلم الجديد فى اكتوبر المقبل والذى يعد عملا مختلفا عن الاعمال التى قدمتها من قبل وقد تعاقدت على هذا العمل مع شركة انتاج اخرى غير شركة الانتاج التى تعاملت معها فى فيلمى “النهاردة يوم جميل”.

النهاردة يوم جميل

وقالت نيفين شلبي مخرجة العمل في تصريحات صحفية، إنها تقدم مشكلة السمنة بشكل بعيد عن التنمر الذي تطرحه بعض الأعمال؛ لأنها تركز على تأثير السمنة السلبي على العلاقة بين الرجل والمرأة.

وتابعت نيفين شلبي: نجلاء بدر من أجمل الممثلات فهي تتمتع بخفة ظلل ومريحة بدرجة كبيرة، ولم تكن لها شروط حول مظهرها في العمل، وكل ما كانت حريصة عليه هو أن تجسد الدور بما يخدم البناء الدرامي للشخصية والفيلم، وكنت حريصة على اختيار كل شيء معها من لون المانكير وطول الظافر والإكسسوارات.

دور الرجل فى حياة المرأة

وكانت قالت المخرجة نيفين شلبي، إن فكرة نجاح وتفوق المرأة العزباء عن المتزوجة في الحياة العملية، تعتبر إشكالية جدلية لم يتم الوصول فيها إلي رأي قاطع.

وأضافت نيفين شلبي، خلال مداخلة ببرنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "معتز الدمرداش"، عبر فضائية "النهار": «من خلال تجربتي الشخصية ومعايير المجتمع أعتبر ناجحة ولم أتزوج، ومفتكرش إن الراجل يبقي ليه دور كبير في حياة الست إلا إذا هي أعطته هذه المساحة».

وتابعت: «الست هي الاساس ونجاحها مرتبط بطموحها والخطة إللي وضعتها لكي تنفذها، والداعمين ليها في حياتها سواء رجالة أو ستات، وأحيانا الزوج يكون داعم لزوجته لو كان كويس»، متابعه: «الراجل مش عدو للست ومش عاوز يخليها تفشل وتقعد في بيتها، ولو الست نجحت وهي متجوزة الكل هيكون فخور بيها».



الجدير بالذكر يشارك في فيلم "النهارده يوم جميل" العديد من الفنانين منهم باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر، إخراج نيفين شلبي.