الوادي الجديد في 24 ساعة | نائب المحافظ تتابع موقف مشروعات حياة كريمة.. والمباحث تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل شخص في منطقة النقب

يقدم “صدى البلد” في السطور التالية، أهم الأخبار التي تم نشرها اليوم، الأحد، في محافظة الوادى الجديد.

في البداية أكدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جاهزية عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة الخارجة قبل لحظات من بدء الامتحان، يرافقها الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم.

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ووجهت بالمرور اليومي على اللجان للإطمئنان على جاهزيتها، وتوافر مياه الشرب الباردة، والتأكد من سلامة أجهزة المبردات لتوفير المناخ الملائم للطلاب. والتأكيد على التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل اللجان خارجها، وتوفير أدوات التعقيم وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .

يُذكر أن (٨٥٠) طالبًا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان "التاريخ" اليوم أمام عشر لجان على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات "حياة كريمة" بقري المحافظة .. عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مشروع "حياة كريمة" بالمحافظة لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها.

ووجهت "مجدي"، الشكر للقائمين والمتطوعين بالمشروع للظهور المشرف خلال افتتاح رئيس الجمهورية لأعمال التطوير بقرية "الصحوة" بالداخلة، مشيدة بالجهد المبذول من فريق العمل فيما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وما يتم تنفيذه في الفترة الحالية.

ووجهت بسرعة إنجاز مشروعات سكن كريم بقريتي الصحوة بالداخلة ودرب الأربعين بباريس والإسراع بالتنفيذ، وعرض تقرير مصور مفصل للموقف التنفيذي لأعمال تطوير قري مركز الفرافرة.

كما جرى مناقشة خطة توزيع الميزانية المقررة لمشروعات تطوير القرى بالمحافظة بما يسهم في زيادة معدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة.

جهود مكثفة لكشف ملابسات مقتل شخص بطلق ناري في النقب

تكثف مباحث الوادى الجديد، اليوم الأحد، جهودها للكشف عن تفاصيل العثور على جثة بمنطقة النقب الحدودية الجبلية بطريق الخارجة – أسيوط.

كان قد تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطارًا يفيد بالعثور على قتيل بمنطقة النقب الحدودية.

تبين العثور على "مجدي.م.ع" 45 عامًا، مقيم محافظة أسيوط، فجر اليوم الأحد، مقتولًا بطلق نارى تسبب فى جرح نافذ من الجهة اليسرى بمنطقة الظهر، وذلك فى منطقة النقب الحدودية الجبلية بالطريق الواصل بين مركز الخارجة ومدينة أسيوط.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.