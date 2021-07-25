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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلس 90.. الأهلي يسجل الهدف الثالث فى الوقت القاتل أمام الإنتاج الحربي

صدى البلد

أحرز الاهلي الهدف الثالث فى شباك الانتاج الحربي ، من عمر الشوط الثاني فى المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام فى الجولة الـ24 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وجاء هدف الاهلي فى الوقت القاتل عن طريق والتر بواليا من رأسية قوية

افتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 37 عن طريق علي معلول من ركلة جزاء.

وأدرك الإنتاج الحربي هدف التعادل فى الدقيقة 54 عن طريق محمد طارق ابو العز بعد مراوغه رائعه لمدافع الاهلي ويسددها بقوة فتسكن الشباك .

ونجح الانتاج الحربي فى تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 63 عن طريق مصطفى البدري بعد انفراد تام ليسددها بإتقان.

وجاء هدف التعادل للاهلي فى الدقيقة 85 عن طريق حسين الشحات من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي النادي الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو الإنتاج الحربي من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وفي الدقيقة 4 ، جاءت كرة عرضية من محمد هاني من الطرف الأيمن سددها مروان محسن برأسه من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الإنتاج الحربي.

وتعرض مروان محسن لإصابه قوية بعد تدخل قوي من محمد الشبيني مدافع الإنتاج الحربي فى الدقيقة 11 .

تمريرة طولية رائعة من عمرو السولية لاعب وسط الأهلي إلى كهربا يمين منطقة الجزاء سددها بلمسة واحدة مرت أعلى مرمى فريق الإنتاج الحربي فى الدقيقة 18 .

ودفع موسيماني بـ حسين الشحات بدلا من جونيور آجاي فى الدقيقة 46 .

ونفذت كرة عرضية خطيرة من من الطرف الأيسر عن طريق مصطفى البدري تتجه إلى المرمى ليخرجها علي لطفي حارس مرمى الأهلي ببراعة في الدقيقة47 .

وسدد أليو ديانج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمروان محسن مهاجم الأهلي وكادت أن تسكن الشباك لكن مرت بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 48 .

ودفع موسيماني بـ محمد شريف بدلا من محمد هاني فى الدقيقة 60 .

وجاءت كرة مقوسة من ديانج من خارج منطقة الجزاء إلى والتر بواليا مررها برأسه لكن مرت من أمام مروان محسن فى الدقيقة 76 .

وسدد عمرو السولية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع وخرجت إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن فى الدقيقة 79 .

 

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: علي لطفي.
 

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.
 

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.
 

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: علاء سلامة – معاذ الحناوي – محمد الشيبيني – طارق أبو العز

الوسط: إبراهيم عبد الخالق – إسلام جابر – هشام محمد – محمد سوستة

الهجوم: مامادو نياسي – مصطفى البدري

 

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