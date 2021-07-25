شركات السياحة: إرتفاع أسعار العمرة بنسبة 100%



قال علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة السابق، إن قرار عودة إستقبال المعتمرين من خارج المملكة سار للغاية، متابعا: كلنا شوق لزيارة الكعبة".



وأضاف “علاء الغمري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” أن وزارة السياحة وشركات السياحة مستعدة لعودة المعتمرين مرة أخرى، ولكننا في انتظار الدول المسموح لها بالدخول.



وأوضح عضو غرفة شركات السياحة السابق: أن وزارة الصحة أعلنت عن توفير لقاح الجرعة الواحدة للمسافرين، وذلك لتسهيل إجراءات السفر.



وأكد على أن أسعار العمرة سيرتفع للغاية ويمكن أن يرتفع بنسبة 100%، وذلك لعدة أسباب منها إجراءات كورونا والتأمين الصحي للمعتمر.





وعن عودة العمرة وآداب زيارة المدينة، أكد الدكتور سعد بن محمد المحيميد ، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، على جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة ، الموافق 25 يوليو 2021، عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا.

وصرَّح المحيميد، في بيان له، أن رئاسة شئون الحرمين الشريفين، سخرت جهودها بكافة وكالاتها كامل قواها البشرية والآلية باستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية).

آداب زيارة المدينة المنورة

قال الشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن المدينة المنورة هي المدينة المحبوبة إلى قلب النبي، منوها الى أن المدينة كان اسمها يثرب قبل دخول النبي، فلما دخلها النبي حولها من مكان للوباء إلى مكان للشفاء والدواء والطيب، ودعا لها بالبركة.



وأضاف عزام، في لقائه على فضائية "المحور"، أن النبي قال "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد" منوها بأن المدينة المنورة فيها رسول الله وفيها مسجد قباء، وفيها البقيع، وفيها جبل أحد وشهداء أحد.

وأشار إلى أن هواء المدينة طيب، وهواء وتراب المدينة شفاء، وكل شيء فيها طيب، فيطيب فيها العيش والسكن.

وذكر أنه يستحب عند دخول المسجد النبوي، أن يصلي الزائر في كل ركن فيه، منوها بأنه يستحب زيارة المدينة للحجاج والمعتمرين ولا يكون هناك جفاء من الزائرين في عدم زيارتها.

وأوضح، أن الغسل لدخول المدينة المنورة سنة وكذلك عند دخول المسجد النبوي، وكذلك عند السلام على النبي المصطفى.

وأضاف، أنه يستحب دخول المسجد النبوي بأدب والدخول بالقدم اليمنى والصلاة على رسول الله، وصلاة ركعتين تحية للمسجد ويحبذ أن تكون الركعتين في الروضة.