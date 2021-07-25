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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصممة أزياء: أعرض تصميمات تناسب موسم الصيف وغيره .. فيديو

عاليا عبد العزيز،
عاليا عبد العزيز، مصممة الأزياء والحقائب

 قالت عاليا عبد العزيز، مصممة الأزياء والحقائب، إنها تستخدم أقمشة ذات جودة عالية، أثناء تصميم أي منتج، مؤكدة أن الحرير طبيعي والشيفون غير قابل للتكسير، مشيرة إلى أن "اللوجو" الذي يختص بها هو عبارة عن رسمة فراشة.

 

وأضافت عاليا عبد العزيز خلال لقائها ببرنامج " في إيد أمينة" المُذاع على فضائية "صدى البلد2" ، أنها تصمم حالياً ملابس نستطيع ارتداءها في موسم الصيف وعلى شاطئ البحر، وفي ما بعد شهور الصيف أيضاً.

 

وعرضت مصممة الأزياء والحقائب على الهواء بعضاً من التصميمات سواء كانت للأزياء أو الحقائب، قائلاً: "أنا بصمم الحقيبة تبعاً للزي اللي هيتلبس عليها عشان يكون هناك فيه تناسق بين الألوان وربط في التصميم واضح".

 

وكشفت عاليا عبد العزيز عن بعض تصميمات الحقائب الجديدة التي تناسب "الموضة"، وتتناسب مع شهر الصيف والتواجد على شاطئ البحر بها، بالإضافة إلى الخروج بها ليلاً أيضاً.

مصممة الأزياء عاليا عبد العزيز الصيف التصميمات الموضة

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