جهود الداخلية خلال 24 ساعة.. ضبط الطبيب المتهم بقتل زوجته بالمنصورة .. والقبض على قاتل الراقصة في التجمع الأول

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 34 مليون جنيه قبل العيد

ضبط أصدقاء عريس الغربية لاحتفالهم بطريقة غير لائقة

شنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية على مدار الساعات الماضية، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها ( حقيبة يد – حقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات ) .

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها " راقصة " تحمل جنسية إحدى الدول ، ومقيمة بمنطقة الزمالك ) .

باستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعرف على المجنى عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعى ، وبسبب خلافات مالية بينهما اختمرت فى ذهنه فكرة استدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات – خالى من السكان –والسابق له محاولة استئجار شقة به بدعوى الاتفاق على إقامة "حفل" ولدى شك المجنى عليها فى ذلك حاولت الانصراف إلا أنه قام بالتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى منها على مبلغ مالى وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن فريق العمل بقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، من ضبط الطبيب الهارب والمتهم بقتل زوجته الطبيبة بالمنصورة - بمكان هروبه بمدينة الإسكندرية .

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية .

وورد اخطار لمديريه امن الدقهلية من شرطة النجدة بورود اشارة من مستشفى المنصورة الدولي ، بوصول ياسمين حسن يوسف، ٢٦ عاما، طبيبة أسنان، ومقيمه مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

وانتقل ضباط مباحث فسم ثان المنصورة الى مكان الواقعة وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26عاما طبيبة اسنان نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، ويدعى محمود مجدى عبد الهادي 29 عاما طبيب اسنان وفر هاربا.

وتوصلت تحريات المباحث الى أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، ونشب خلاف بينهما، قام على أثره الأخير بالامساك بسكين وطعنها طعنات نافذة أودت بحياتها وفر هاربا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.

كما، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله إحتفال عدد من الأشخاص بنقل منقولات زوجية ، والجزء العلوى من جسدهم عارٍ وبحوزة أحدهم "سلاح أبيض" بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية.

بالفحص تبين أنه أثناء الإحتفال بنقل بعض منقولات زوجية بالقرية المشار إليها قام أصدقاء "العريس" بالإحتفال بخلع ملابسهم العلوية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات من تحديد وضبط القائمين على حفل الزفاف (والد العريس – والد العروسة) وكذا ضبط عدد (5) أشخاص من القائمين بذلك ، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية وكذا بمحيط الأكشاك والمقاهى والمتنزهات والشواطئ من من يستغلون التجمعات لترويج المواد المخدرة فى أوساط الشباب .

وتمكنت من إحباط محاولات ترويج المواد المخدرة خلال أيام العيد وهو ما أدى إلى حجب المواد المخدرة ومنعها من الوصول إلى تلك التجمعات حماية للشباب .

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (3190) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (3462) متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (469,871 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش ، وزنت (267,880 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين ، وزنت (60,293 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (39,893 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس ، وزنت (3,190 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (2,245 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1,313 كيلو جرام) وكمية من بذور القنب المخدر ، وزنت (5 جرام) و (30330) قرص مخدر لعقار الترامادول وكذا (16) أمبول من ذات العقار و (4011) قرص مخدر لعقار الكبتاجون و(200926) قرص مخدر مؤثر- وكذا (27) أمبول مخدر متنوع .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (34,000,000) أربعة وثلاثين مليون جنيه .

كما أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، لإستهداف وضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والكافيتريات والمقاهى على مستوى الجمهورية .. عن ضبط (15) قضية متنوعة ، بلغ عدد المتهمين فيها (15) متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (1٫640 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو ، وزنت (2,200 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين ، وزنت (2٫330 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (60 جرام) وكمية من مخدر آيس ، وزنت (45 جرام) وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (100جرام) و كمية من الأقراص المخدرة كما تم ضبط (مبالغ مالية - 29 هاتف محمول - 7 قطع سلاح أبيض - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - ميزان - سيارة و 6 دراجات نارية).

ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصرى .. وفى إطار الإجراءات الأمنية التى إعتمدتها كافة القطاعات الشرطية لحفظ أمن المواطنين ، لاسيما خلال فترات الإحتفالات والأعياد .

كما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط قطعتي سلاح نارى،وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة متهمين اثنين وضبط قضيتي مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة متهمين "لأحدهما له معلومات جنائية") وضبط (3) قطع سلاح أبيض وتنفيذ (2436) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .