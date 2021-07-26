تعرف علي سبب بيع حمو بيكا لسيارته اليوم.. فيديو

قال الفنان حمو بيكا ، الناس أول ما بتشوفني بتفتح الفيديو وتصور بدون سبب أو بسبب ، مؤكدا أنا بعت العربية النهارة بسبب أن الجميع اصبح يعرفها .

واضاف بيكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، قمت ببيع العربية لأنني لا أريد مشاكل ، لافتا في المشكلة الأولي تحصلت من صاحب السيارة التي قامت بصدم سيارتي 75 وطلعتهم " لله " .



واوضح بيكا ، " الفلوس التي تحصلت عليها لم أضعها في جيبي ولم اصلح بها السيارة ووضعت عليهم فلوس زيادة وطلعتهم " لله " .

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطربي المهرجانات حمو بيكا،ونور التوت وأصدقائهم أثناء دخولهم في شجار جديد مع مجموعة من الشباب وذلك بمنطقة الساحل الشمالي عند بوابة مارينا 5.

وظهر خلال الفيديو معركة ضرب بالأحزمة بين حمو بيكا ورفاقه وبين الشباب ، في الوقت الذي ردد أحد الشباب أن حمو بيكا يخشى النزول من سيارته حتى لا يتعرض للضرب.

وتعد هذه المشاجرة هي الرابعة لحمو بيكا في غضون ثلاثة أعوام ، ويرصد صدى البلد أبرز المشاجرات التي تسبب فيها حمو بيكا .

المشاجرة الأولى :

،اقتحم حمو بيكا مقر نقابة المهن الموسيقية، في اكتوبر عام 2019 مطالبا بالحصول على عضوية النقابة، متسائلا عن سبب منعه من الغناء ووقف حفلته التي كان مقررا لها نهاية الشهر نفسه، مؤكدا داخل أروقة النقابة أنه لا يعترف بالفنان النقيب هاني شاكر.

ونشر بيكا آنذاك مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، ظهر فيه وهو يهاجم "شاكر"، مهددا بتحطيم مبنى النقابة في حال عدم حصوله على العضوية، وألمح إلى أن بعض الأشخاص طلبوا منه مبالغ مالية 300 و400 ألف جنيه حتى يتمكن من دخول نقابة الموسيقيين.

وأضاف: "أنا هشتغل سواء بالنقابة أو من غير النقابة، وأنا خارج مصر الناس اعترفت أنني بغني، وأنا عاوز أعرف النقابة مين بيمثلها، ولو الأستاذ هاني شاكر مش معترف بالغناء الذي أقدمه فأنا وكل الناس اللي بتحب تسمع مهرجانات كمان مش بنعترف بغنائه، والمرة دي أنا عملت لايف المرة اللي جاية هنزل الشارع وهعمل ثورة وهكسر في النقابة ومش في حد هيمنعني ولو هتحبس، أنا مش خايف من الحبس وأي حاجة والمرة الجاية الناس اللي بتسمع المهرجانات هتقول لهاني شاكر إحنا مش عاوزينك، والمرة الجاية هيكون في قلة أدب".

عقب ذلك تقدمت النقابة ببلاغ ضده، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، تم اتهامه فيه باقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، وعليه صدر قرارا في أكتوبر 2020، بحبسه لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 200 ألف جنيه، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، حتى اعتذر بيكا عن خطأه وأقر به، وأصدرت نقابة الموسيقيين، بيانا كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وكلف ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظ على مستقبله ومستقبل أسرته.