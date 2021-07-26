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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا يستعيد ذكرايات فيلم تيتو.. شاهد

السقا
السقا

حرص الفنان أحمد السقا، على إستعادة ذكراياته في فيلم “تيتو”.

 

نشر أحمد السقا، فيديو لمشهد من الفيلم وذلك من خلال حسابه الرسمي على"الأنستجرام"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير حيث جاءات التعليقات كالتالي: “تيتو في حته لوحده والله”، و"أحلي الأفلام"، و"طول عمرك انسان بعمني الكلمه قبل ما تكون فنان بحبك جدا ربنا يوفقك ويحفظك"، وغيرها.

وكانت آخر اعمال الفنان أحمد السقا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة ومي عمر وغيرهم نخبة من النجوم.

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بينما يشارك أحمد السقا، في  فيلم العنكبوت المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأصبح العمل جاهزاً للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفات.

ويعتبر فيلم "العنكبوت" بمثابة تجديد تعاون بين الثنائي أحمد السقا ومني زكي حيث جمعتهما العديد من الأعمال السينمائية من قبل وحققت نجاحات كبيرة.

احمد السقا الفنان احمد السقا تيتو نسل الأغراب أمير كرارة

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