من داخل الجيم.. أحمد السقا فى أحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

نشر الفنان أحمد السقا، صورة جديدة له من داخل الجيم وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية، وجاءت التعليقات كالآتى: “نجم مصر - المحترم - ربنا يحفظك”.

كانت آخر أعمال الفنان أحمد السقا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة ومي عمر وغيرهم نخبة من النجوم.

من جانب اخر يستعد أحمد السقا خلال الفترة الحالية لاستئناف تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "السرب" والذي يخوض بطولته بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

ويعكف فريق العمل خلال الفترة الحالية للتحضير لاستئناف تصوير مشاهد العمل والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر طرحه خلال موسم صيف 2022 المقبل، مشيرًا إلى أن العمل تكلف ميزانية كبيرة لتصويره.

يذكر أن فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبدالمغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.